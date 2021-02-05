Razer анонсировала док-станцию для ноутбуков с поддержкой Thunderbolt 4 и подсветкой Chroma RGB

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Компания Razer подготовила док-станцию для ноутбуков, оснащённых интерфейсом Thunderbolt 4. Новинка получила название Razer Thunderbolt 4 Dock и совместима с USB 4.

Как и положено док-станции для ноутбуков, устройство содержит большое количество разнообразных портов подключения. На передней панели находится слот для карты памяти SD UHS-II, 3,5-миллиметровый звуковой разъём для наушников и один порт Thunderbolt 4 для прямого подключения к компьютеру. На задней панели доступны три порта Thunderbolt 4 для подключения дисплеев и аксессуаров (включая поддержку корпуса внешней видеокарты Razer Core X), порт Gigabit Ethernet и три порта USB Type-A 3.1 Gen 2. И ещё есть цилиндрический разъём для источника питания мощностью 135 Вт. Дополнительно док-станция Razer Thunderbolt 4 Dock оснащена системой подсветки Chroma RGB.

Новинка поддерживает PD и может передавать на ноутбуки до 90 Вт энергии. Заявлена поддержка подключения внешних мониторов с высоким разрешением: до двух 4K-дисплеев с частотой 60 Гц или одного 8K-дисплея с частотой 30 Гц. Устройство может использоваться с ноутбуками, работающими под управлением Windows 10 и оснащёнными портами Thunderbolt 3, а также с последними моделями MacBook Pro и Air под управлением macOS Big Sur и всеми компьютерами с чипами Apple M1, которые также оснащены портами Thunderbolt 3.

Док-станция Razer Thunderbolt 4 Dock уже доступна для предварительного заказа по цене $329,99.

Источник: The Verge