Razer представил клавиатуру Huntsman V2 Analog с аналоговыми оптическими переключателями с возможностью точной регулировки двухступенчатого срабатывания





Компания Razer анонсировала клавиатуру Razer Huntsman V2 Analog, оснащенную аналоговыми оптическими переключателями, которые позволяют полностью настраивать и программировать каждое нажатие клавиши с точностью до миллиметра.

Аналоговые оптические переключатели Razer объединяют три компонента: аналоговый ввод, регулируемое срабатывание и двухступенчатое срабатывание. Аналоговый ввод имитирует аналоговый ход джойстика для более плавного и точного управления и маневренности. Это устраняет ограничения 8-стороннего движения WASD и обеспечивает настоящее движение на 360 градусов, что полезно в играх, оптимизированных для контроллеров, таких как игры от третьего лица, мультиплатформенные шутеры, гоночные игры, а также симуляторы транспортных средств.

Игроки также могут настраивать точку срабатывания каждой клавиши в соответствии с любым стилем игры — от быстрого срабатывания на 1,5 мм в динамичных играх до полного срабатывания на 3,6 мм для глубоких нажатий клавиш. Вдобавок при двухступенчатом срабатывании одно нажатие клавиши может активировать две запрограммированные функции, заданные для двух разных точек срабатывания. По сути, оно предлагает вдвое больше функциональных возможностей на одно нажатие клавиши и подходит для активации сложных комбо в играх, таких как взятие гранаты и бросок ее одним нажатием клавиши.

Аналоговые оптические переключатели Razer отслеживают, сколько света проходит через переключатель, и позволяют клавиатуре измерять, насколько сильно нажата каждая клавиша. В отличие от традиционных механических переключателей, они требуют меньше движущихся частей и никаких металлических контактов, так что могут выдержать до 100 миллионов нажатий.

Являясь последним дополнением к семейству Huntsman, Razer Huntsman V2 Analog включает в себя обновления, созданные на основе отзывов геймерского сообщества после выхода Huntsman Elite. Клавиатура также сохраняет любимый фанатами форм-фактор и мультимедийные клавиши с цифровым циферблатом. По просьбам геймеров были добавлены двойные колпачки клавиш из PBT с прочной текстурированной отделкой, а также стандартный нижний ряд, который позволяет дальнейшую настройку.

Razer использует процесс двойного формования пластика для создания более прочной крышки клавиатуры по сравнению с традиционным ABS-пластиком, который используется в большинстве других клавиатур. Эти двойные PBT-клавиши также будут доступны в различных региональных раскладках. Razer также предлагает дополнительную персонализацию с помощью наборов обновления клавиш, колпачков PBT, которые продаются отдельно в цветах Classic Black, Quartz Pink, Mercury White и Razer Green.

Новая аналоговая клавиатура Huntsman V2 также отличается улучшенными возможностями подключения. Для большей универсальности и удобства клавиатура теперь питается от одного плетеного кабеля, а второй кабель позволяет использовать дополнительный сквозной порт USB 3.0. Пользователи также могут выбирать между USB Type-C или USB 3.0 Type-A через прилагаемый адаптер.

Стоимость клавиатуры Razer Huntsman V2 Analog в США составляет $250.

Характеристики HUNTSMAN V2 ANALOG:

Аналоговые оптические переключатели Razer

Цикл до 100 миллионов нажатий

Настраиваемая подсветка Razer Chroma с 16,8 млн цветовых оттенков

Прочные ABS колпачки клавиш двойного литья для интенсивного использования

Адаптер USB Type-C на USB Type-A

Сквозной порт USB 3.0

Дополнительная подсветка

Эргономичная подставка под запястья из искусственной кожи

Многофункциональное цифровое колесико регулировки с 4 мультимедийными клавишами

Полностью программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету»

Гибридное внутреннее хранилище — до 5 профилей

N-key roll over, любое количество одновременно нажатых клавиш

Опция игрового режима

Кабель в тканевой оплетке

Частота опроса 1000 Гц Ultrapolling

Матовая алюминиевая поверхность

Источник: Razer