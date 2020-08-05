Razer выпустила Xbox-версию контроллера Kishi для запуска игр xCloud на Android-смартфонах, она стоит на $20 дороже обычной модели





К запуску игрового стримингового сервиса Microsoft xCloud компания Razer подготовила новый игровой контроллер Kishi в стиле, ранее доступном для игровой консоли Nintendo Switch, но с брендированием Xbox.

Новая версия Razer Kishi для xCloud имеет такой же дизайн, как и предыдущая версия для Nintendo Switch. Но в новинке доступна выделенная кнопка Xbox, расположенная на левой половине контроллера внизу. Ещё отличия можно заметить в цветовой схеме оформления кнопок ABXY, которая теперь соответствует стилистике Microsoft. Контроллер может использоваться с Android смартфонами, которые оснащены портом USB-C (и он расположен по центру корпуса), и чьи размеры не превышают 78,1×163,7×8,8 мм.

Хотя до запуска сервиса xCloud осталось ещё больше месяца, новый игровой контроллер Razer Kishi для него уже поступил в продажу по цене $99,99. Его покупатели также получат 14-дневный тестовый доступ к подписке Xbox Game Pass Ultimate, что позволит опробовать новый сервис после его запуска. Что интересно, оригинальная версия контроллера Kishi без брендирования Xbox также может работать совместно с сервисом xCloud, но при этом стоит на $20 дешевле. Да, она не включает тестового 14-дневного доступа к подписке Xbox Game Pass Ultimate, но её стоимость составляет $15 в месяц. Так что, если не привязываться к брендированию Xbox, то предыдущая версия контроллера Razer Kishi выглядит более предпочтительной покупкой для любителей игр.

Источник: The Verge