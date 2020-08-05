Стриминговый сервис Project xCloud для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate заработает с 15 сентября в 22 странах, названы 36 стартовых игр

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Игровой стриминговый сервис Microsoft Project xCloud станет доступен пользователям Xbox Game Pass Ultimate с 15 сентября этого года. При этом никакие дополнительные платежи для подписчиков не предусмотрены.

Ещё в июле Microsoft сообщила о запуске Project xCloud для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate в сентябре этого года, но не назвала конкретную дату и перечень игр. Теперь она устранила эти пробелы и поделилась дополнительными сведениями. Первоначально пользователям будут доступны следующие проекты:

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaign)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Сервис Project xCloud позволяет играть в консольные игры Xbox на смартфонах и планшетах с ОС Android посредством потоковой передачи данных через Wi-Fi или сеть сотовой связи. Он находится в стадии бета-тестирования с октября 2019 года и за это время успел хорошо зарекомендовать себя.

Накануне запуска будет закрыта отдельная программа предварительного ознакомления с сервисом. Её закрытие запланировано на 1 сентября, но уже сейчас Microsoft прекратила принимать заявки от новых тестеров.

Стоимость подписки Game Pass Ultimate и далее будет составлять $15 в месяц. Она обеспечит доступ к массивной библиотеке игр на консолях Xbox, ПК и Android-устройствах, а также доступ к многопользовательским сервисам Gold. Помимо этой подписки также существует базовая версия Game Pass для консолей стоимостью $10 в месяц и отдельная версия для компьютеров по цене $5 в месяц. Подписка Game Pass была запущена в 2017 году и на текущий момент насчитывает более 10 млн пользователей.

Благодаря xCloud в Game Pass Ultimate игроки смогут плавно переключаться между платформами, начиная игру на консоли и продолжая её на планшете, или наоборот. Список друзей, достижения, настройки контроллера и сохраненные игры будут синхронизироваться на всех устройствах.

Первоначальный запуск Project xCloud в рамках Game Pass Ultimate будет охватывать 22 страны, включая Австрию, Бельгию, Канаду, Чехию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Венгрию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Испанию, Южную Корею, Швецию, Швейцарию, Великобританию и США.

Источник: Engadget