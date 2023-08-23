Новости WTF 23.08.2023 в 09:52

Razer и Gillette выпустили геймерскую бритву – к сожалению, без подсветки и лазеров

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Razer и Gillette выпустили геймерскую бритву – к сожалению, без подсветки и лазеров

Бритва Razer и Gillette, по сути, просто получает индивидуальную палитру (фирменный кислотно-зеленый цвет заменяет много хромированных элементов на ванильном блоке обычной GilletteLabs) и логотип змеи.

Здесь нет RGB и возможности синхронизироваться с ноутбуком, гарнитурой, клавиатурой, мышью – поэтому это точно не бритва нового поколения 🙂, однако есть некоторые улучшения для бритья лица.

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В Gillette отметили, что идея коллаборации получила вдохновение с первоапрельской шутки о «мышке для бритья» Razer Razer. Оттуда и слоган для новой бритвы – «от геймеров для геймеров».

А так в компании описывают свою работу:

«‎Gillette и Razer встретились на стыке дизайна, инноваций и передовых технологий, чтобы представить продукт ограниченной серии. Оба бренда сотрудничали над элементами дизайна разными способами, чтобы использовать сильные стороны друг друга для создания уникального и привлекательного продукта, объединяя и интегрируя визуальную и фирменную идентичность обоих партнеров».

GilletteLabs Razer Limited Edition поступит в продажу по всему миру в конце августа в двух вариантах – с зеленым контейнером Razer и без него. Также можно приобрести запасные лезвия.

В Gillette сказали, что «конечная цена зависит исключительно от розничного продавца», однако обычный GilletteLabs обойдется в США минимум в $23, так что стартовать явно будут от этой стоимости.

Неумные очки Razer Superfuture получили стекла-хамелеоны и дизайн лыжной маски всего за $239

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Источник: The Verge

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