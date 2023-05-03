Неумные очки Razer Superfuture получили стекла-хамелеоны и дизайн лыжной маски всего за $239

Умные очки Razer, Anzu Smart Glasses не стали популярными, но компания не сдается. Вчера Razer представила новую модель: Razersuperfuture. Своим названием они обязаны итальянской компании Retrosuperfuture, партнеру Razer в их изготовлении. Но не ждите от аксессуара ничего умного – это просто темные очки.

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К IT, играм и умным аксессуарам в очках Razersuperfuture имеет отношение лишь ярко-зеленый логотип Razer. Одна продвинутая функция в них всё же имеется – стекла темнеют при ярком свете. Также очки защищают от синего света, что помогает снизить нагрузку на глаза при долгом пребывании за компьютером.

«Образ, похожий на маску, был вдохновлен предметами спортивной одежды с ноткой городского стиля. Модель имеет массивную оправу и дужки из ацетата, на которые установлены широкоугольные линзы, обеспечивающие широкое покрытие и защиту во время использования» – Razer.

В компании заверяют, что Razersuperfuture выдерживают «суровые условия интенсивных игровых сессий». Очки выпустят ограниченным тиражом, первая партия поступит в продажу 5 мая по цене $239. При этом Razer сейчас продает умные очки Anzu всего за $59,99, вместо начальных $199,99.

Источник: PCMag