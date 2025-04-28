Новости Наука и космос 28.04.2025 в 16:20 comment views icon

Размером с монету: 7-летнему ребенку имплантировали самое маленькое искусственное сердце в мире

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Размером с монету: 7-летнему ребенку имплантировали самое маленькое искусственное сердце в мире
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В китайском городе Ухань хирурги успешно пересадили искусственное сердце с магнитной левитацией и весом всего 45 граммов 7-летнему ребенку.

Отмечается, что магнитно-левитирующее устройство третьего поколения предназначено для лечения сердечной недостаточности у детей. Ежегодно в Китае госпитализируют около 40 тыс. детей с сердечной недостаточностью. Из них от 7-10% нуждаются в срочной пересадке.

Тем не менее, в стране проводится менее 100 детских трансплантаций в год из-за острого дефицита доноров. Однако в Ухане хирургам удалось успешно пересадить 7-летнему мальчику крошечное искусственное сердце размером с монетку, которое перемещается с помощью магнитной левитации.

Известно, что мальчику по имени Цзюнь Цзюнь в мае 2024 года установили диагноз терминальной стадии сердечной недостаточности и рекомендовали провести пересадку сердца. Дальнейшие тесты показали, что пациент имеет редкую группу крови, что еще больше усложнило поиск донора. У ребенка развилась дыхательная недостаточность и мальчик столкнулся с высокими инфекционными рисками и другими осложнениями.

Было принято решение об имплантации специализированного устройства с маглевом для детей с сердечной недостаточностью. Отмечается, что диаметр устройства составляет всего 2,9 см, а вес — всего 45 граммов. Это устройство работает со скоростью от 1,5 тыс. до 3,6 тыс. оборотов в минуту для поддержания стабильного кровообращения у детей, не имеющих большого веса. Устройство работает как мощный мотор, позволяя ослабленным желудочкам отдыхать, поддерживая кровообращение.

Розміром з монету: 7-річний дитині імплантували найменше штучне серце у світі
China Daily

Такие устройства призваны обеспечивать временную поддержку функций сердца. Однако современные модели часто повреждают сосуды или предназначены исключительно для взрослых. Для решения этой проблемы в 2021 году уханьская больница заключила соглашение с Shenzhen Core Medical Technology Co. Ltd. Они совместно разработали устройство третьего поколения на магнитной подушке, предназначенное специально для лечения сердечной недостаточности у детей.

В отличие от моделей для взрослых пациентов, это устройство не является уменьшенной версией, а специально разработано для детей, со всеми параметрами, настроенными для удовлетворения уникальных анатомических и физиологических потребностей маленьких пациентов. После пятичасовой операции у 7-летнего пациента уже на следующий день восстановилось самостоятельное дыхание, уже через пять дней его перевели в специализированное отделение. У ребенка сейчас наблюдаются стабильные показатели жизнедеятельности и есть перспективы для продолжения лечения.

Хирурги впервые пересадили пациенту сердце, которое продолжало работать

Источник: Interesting Engineering

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