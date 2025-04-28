Размером с монету: 7-летнему ребенку имплантировали самое маленькое искусственное сердце в мире

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В китайском городе Ухань хирурги успешно пересадили искусственное сердце с магнитной левитацией и весом всего 45 граммов 7-летнему ребенку.

Отмечается, что магнитно-левитирующее устройство третьего поколения предназначено для лечения сердечной недостаточности у детей. Ежегодно в Китае госпитализируют около 40 тыс. детей с сердечной недостаточностью. Из них от 7-10% нуждаются в срочной пересадке.

Тем не менее, в стране проводится менее 100 детских трансплантаций в год из-за острого дефицита доноров. Однако в Ухане хирургам удалось успешно пересадить 7-летнему мальчику крошечное искусственное сердце размером с монетку, которое перемещается с помощью магнитной левитации.

Известно, что мальчику по имени Цзюнь Цзюнь в мае 2024 года установили диагноз терминальной стадии сердечной недостаточности и рекомендовали провести пересадку сердца. Дальнейшие тесты показали, что пациент имеет редкую группу крови, что еще больше усложнило поиск донора. У ребенка развилась дыхательная недостаточность и мальчик столкнулся с высокими инфекционными рисками и другими осложнениями.

Было принято решение об имплантации специализированного устройства с маглевом для детей с сердечной недостаточностью. Отмечается, что диаметр устройства составляет всего 2,9 см, а вес — всего 45 граммов. Это устройство работает со скоростью от 1,5 тыс. до 3,6 тыс. оборотов в минуту для поддержания стабильного кровообращения у детей, не имеющих большого веса. Устройство работает как мощный мотор, позволяя ослабленным желудочкам отдыхать, поддерживая кровообращение.

Такие устройства призваны обеспечивать временную поддержку функций сердца. Однако современные модели часто повреждают сосуды или предназначены исключительно для взрослых. Для решения этой проблемы в 2021 году уханьская больница заключила соглашение с Shenzhen Core Medical Technology Co. Ltd. Они совместно разработали устройство третьего поколения на магнитной подушке, предназначенное специально для лечения сердечной недостаточности у детей.

В отличие от моделей для взрослых пациентов, это устройство не является уменьшенной версией, а специально разработано для детей, со всеми параметрами, настроенными для удовлетворения уникальных анатомических и физиологических потребностей маленьких пациентов. После пятичасовой операции у 7-летнего пациента уже на следующий день восстановилось самостоятельное дыхание, уже через пять дней его перевели в специализированное отделение. У ребенка сейчас наблюдаются стабильные показатели жизнедеятельности и есть перспективы для продолжения лечения.

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Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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