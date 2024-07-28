Первое искусственное сердце с маглевом имплантировано пациенту — минимум движущихся частей для долговечности

Человеку впервые имплантировали искусственное сердце, которое использует технологию магнитной левитации (маглев).

Согласно заявлению Техасского института сердца, полностью искусственное сердце, изготовленное BiVACOR, «это изготовленный из титана двухжелудочковый ротационный кровеносный насос с одной подвижной частью, которая использует магнитный левитирующий ротор, перекачивающий кровь, и заменяет оба желудочка сердца».

Компания BiVACOR, работающая над устройством с 2013 года, говорит, что преимущество использования ротора, который движется на магнитной подушке, для управления функцией кровообращения заключается в отсутствии трения, разрушительного для механизмов. Это первое искусственное сердце, в котором используется маглев. Как и другие механические заменители, это титановое сердце предназначено для поддержания жизни пациента, пока он ожидает пересадки настоящего сердца.

Устройство размером примерно как кулак способно проталкивать кровь со скоростью 12 литров в минуту, чего, по словам BiVACOR, достаточно, чтобы позволить взрослому мужчине заниматься физическими упражнениями. Компания отмечает, что другие искусственные сердца полагаются на гибкие полимерные диафрагмы для перекачки крови, но такие компоненты могут изнашиваться. Имея только одну подвижную часть, подвешенную в пространстве магнитным полем, без клапанов, сердце BiVACOR технически может прослужить дольше.

«Это достижение было бы невозможным без мужества нашего первого пациента и его семьи, самоотверженности нашей команды и наших партнеров из Техасского института сердца. Используя передовую технологию маглев, устройство делает нас на один шаг ближе к предоставлению крайне необходимого варианта для людей с терминальной стадией сердечной недостаточности, которые нуждаются в поддержке во время ожидания трансплантации сердца. Я с нетерпением жду продолжения следующей фазы нашего клинического испытания», — говорит Даниэль Тиммс, основатель и технический директор BiVACOR.

Следующий этап предусматривает имплантацию титановых сердец еще двум пациентам, за которыми будут тщательно наблюдать, пока они будут ждать операции по окончательной трансплантации.

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Сердечная недостаточность поражает по меньшей мере 26 млн человек во всем мире. По данным Американской кардиологической ассоциации, спрос на трансплантацию сердца удвоился в течение последних 30 лет, в результате сегодня более 3400 человек в США ожидают трансплантацию. Если титановое сердце BiVACOR пройдет клинические испытания, это может помочь этим людям сохранить жизнь.

Источники: The Texas Heart Institute, New Atlas

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