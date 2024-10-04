Разработчиков Star Citizen заставляют работать без выходных — компания заработала на игре $700 млн

Cloud Imperium Games, разработчик игры Star Citizen, обязал работников выходить на работу без выходных, чтобы подготовиться к событию Citizencon 19 октября.

Во внутреннем электронном письме, отправленном 1 октября сотрудникам, говорится, что компании нужно «удвоить усилия в течение следующих 18 дней, чтобы убедиться, что мы снова создаем отличный опыт для нашего сообщества». Речь идет о подготовке патча 3.24.2 для Star Citizen и создании демонстрации сюжетного дополнения Squadron 42. Cloud Imperium Games конкретизирует требования:

«Это означает, что в течение следующих двух уикендов мы выделим дополнительное время для всех, кто работает над результатами для Citcon».

В документе говорится, что весь персонал должен быть в офисе в пятницу, 4 октября, и в пятницу, 11 октября (обычно это дни работы дома). Это же касается субботы, 5 октября, и субботы, 12 октября. Каждую субботу компания обеспечит завтрак и обед, а персонал получит выходные позже. Также работники должны выйти в воскресенье, 6 октября, и в воскресенье, 13 октября, с аналогичными субботним условиям. По воскресеньям можно и поработать дома, но Cloud Imperium Games настойчиво склоняет коллектив к выходу в офис.

После получения информации из неназванных источников и перед публикацией этих данных сайт Insider Gaming связался с Cloud Imperium Games и получил подтверждение, но без комментариев по этому поводу. Через 11 минут после того, как сайт связался с компанией, появилось другое внутреннее электронное письмо для персонала:

«Я хочу искренне поблагодарить всех, кто потратит дополнительное время в течение следующих двух недель, это действительно изменит ситуацию на Citizencon, поскольку мы покажем себя с лучшей стороны». «Чтобы показать нашу благодарность, все те, кто будет работать с нами в окопах в течение следующих нескольких выходных, могут получить понедельник 21 октября в компании как бесплатный выходной». «Надеюсь, это даст всем небольшой перерыв, чтобы отдохнуть после нашего длинного уикенда Citizencon».

По состоянию на май 2024 года игра Star Citizen собрала более $700 млн за 12 лет с помощью краудфандингатого, что Cloud Imperium Games называет «альфа-тестом» — у Star Citizen несколько миллионов игроков. Компанию никак нельзя назвать компанией, которая просила бы сотрудников переработать из-за тяжелого финансового положения. То, что работы не выполнены до дедлайна, вероятно, можно отнести к просчетам руководства.