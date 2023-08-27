Новости Игры 27.08.2023 в 16:23

11 лет краудфандинга: игра Star Citizen собрала $600 млн, из них $100 млн за последний год

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

11 лет краудфандинга: игра Star Citizen собрала $600 млн, из них $100 млн за последний год

Фантастическая игра Star Citizen известна своей масштабной краудфандинговой кампанией, собирающей средства уже 11 лет. В прошлом году проект собрал $0,5 млрд, а сейчас существенно превзошел это достижение.

Через 11 месяцев Star Citizen привлек на собственное развитие еще $100 млн донатов, так что общая сумма превысила $100 млн. Май 2023 года оказался самым активным месяцем финансирования – Cloud Imperium Games получила почти $20 млн. Возможно, увеличение было связано с массовым с бесплатным пробным доступом ко всем космическим кораблям и транспортным средствам игры.

Star Citizen

В 2023 году Star Citizen достигла большинства своих целей развития. В марте Cloud Imperium Games представила версию Alpha 3.18, самое большое обновление в истории игры. В нем появились давно обещанные функции: Persistent Entity Streaming, механика восстановления, переработка груза и многое другое.

Star Citizen

В мае ежеквартальное обновление контента Alpha 3.19 привнесло переработанный город Лорвилль, улучшенную адаптацию новых игроков и обновленную работу лучей притяжения. Дорожная карта Star Citizen показывает, что Alpha 3.20 выйдет в третьем квартале 2023 года. Неизвестно, сколько еще Star Citizen будет альфой – похоже, всем комфортно и так.

Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. The Board Game менее чем за сутки краудфандинга собрала более $1,3 млн при начальной цели $50 тыс.

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Источник: Neowin

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