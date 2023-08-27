11 лет краудфандинга: игра Star Citizen собрала $600 млн, из них $100 млн за последний год

Фантастическая игра Star Citizen известна своей масштабной краудфандинговой кампанией, собирающей средства уже 11 лет. В прошлом году проект собрал $0,5 млрд, а сейчас существенно превзошел это достижение.

Через 11 месяцев Star Citizen привлек на собственное развитие еще $100 млн донатов, так что общая сумма превысила $100 млн. Май 2023 года оказался самым активным месяцем финансирования – Cloud Imperium Games получила почти $20 млн. Возможно, увеличение было связано с массовым с бесплатным пробным доступом ко всем космическим кораблям и транспортным средствам игры.

В 2023 году Star Citizen достигла большинства своих целей развития. В марте Cloud Imperium Games представила версию Alpha 3.18, самое большое обновление в истории игры. В нем появились давно обещанные функции: Persistent Entity Streaming, механика восстановления, переработка груза и многое другое.

В мае ежеквартальное обновление контента Alpha 3.19 привнесло переработанный город Лорвилль, улучшенную адаптацию новых игроков и обновленную работу лучей притяжения. Дорожная карта Star Citizen показывает, что Alpha 3.20 выйдет в третьем квартале 2023 года. Неизвестно, сколько еще Star Citizen будет альфой – похоже, всем комфортно и так.

Источник: Neowin