Redfall, Minecraft Legends, Medieval Dynasty и другие пополнения каталога Game Pass в апреле

Microsoft рассказала о том, какие игры станут доступны подписчикам Game Pass в апреле. Пользователи смогут оценить приключенческий шутер Redfall и экшен Minecraft Legends сразу в день релиза, а также несколько других проектов.
Уже с сегодняшнего (в день релиза) дня подписчики Game Pass получили доступ к новой игре Minecraft Legends. Это стратегический экшен, в котором предстоит заняться исследованием плодородных земель с пышными биомами, находящихся на грани полного уничтожения. Игроку предстоит собрать союзников и повести их в бой против захватчиков. Попутно нужно добывать ресурсы, необходимые для укрепления защиты. Игра Minecraft Legends доступна на консолях Xbox, ПК и облачных устройствах с EA Play.
В дальнейшем подписчикам Game Pass станут доступны следующие игры:
- Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Xbox, ПК) – 20 апреля
- Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 апреля
- Homestead Arcana (Cloud, ПК, Xbox Series X|S) – 21 апреля
- Cassette Beasts (ПК) – 26 апреля
- BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Xbox, ПК) – 27 апреля
- The Last Case of Benedict Fox (Xbox, ПК) – 27 апреля
- Redfall (Cloud, ПК, Xbox Series X|S) – 2 мая
Дополнительно игроки смогут использовать некоторые дополнения и обновления:
- Vampire Survivors: Tides of the Foscari DLC – уже доступно
- Microsoft Flight Simulator – World Update XIII: Oceania and Antarctica – 25 апреля
Вместе с тем, с 30 апреля каталог Game Pass покинут следующие игры:
- Bugsnax (Cloud, Xbox, ПК)
- Destroy All Humans! (Cloud, Xbox, ПК)
- Dragon Quest Builders 2 (Cloud, Xbox, ПК)
- Tetris Effect Connected (Xbox, ПК)
- Unsouled (Cloud, Xbox, ПК)
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