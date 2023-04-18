Новости Игры 18.04.2023 в 19:02

Redfall, Minecraft Legends, Medieval Dynasty и другие пополнения каталога Game Pass в апреле

Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft рассказала о том, какие игры станут доступны подписчикам Game Pass в апреле. Пользователи смогут оценить приключенческий шутер Redfall и экшен Minecraft Legends сразу в день релиза, а также несколько других проектов.

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Уже с сегодняшнего (в день релиза) дня подписчики Game Pass получили доступ к новой игре Minecraft Legends. Это стратегический экшен, в котором предстоит заняться исследованием плодородных земель с пышными биомами, находящихся на грани полного уничтожения. Игроку предстоит собрать союзников и повести их в бой против захватчиков. Попутно нужно добывать ресурсы, необходимые для укрепления защиты. Игра Minecraft Legends доступна на консолях Xbox, ПК и облачных устройствах с EA Play.

В дальнейшем подписчикам Game Pass станут доступны следующие игры:

  • Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Xbox, ПК) – 20 апреля
  • Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 апреля
  • Homestead Arcana (Cloud, ПК, Xbox Series X|S) – 21 апреля
  • Cassette Beasts (ПК) – 26 апреля
  • BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Xbox, ПК) – 27 апреля
  • The Last Case of Benedict Fox (Xbox, ПК) – 27 апреля
  • Redfall (Cloud, ПК, Xbox Series X|S) – 2 мая

Redfall, Minecraft Legends, Medieval Dynasty и другие пополнения каталога Game Pass в апреле

Дополнительно игроки смогут использовать некоторые дополнения и обновления:

  • Vampire Survivors: Tides of the Foscari DLC – уже доступно
  • Microsoft Flight Simulator – World Update XIII: Oceania and Antarctica – 25 апреля

Вместе с тем, с 30 апреля каталог Game Pass покинут следующие игры:

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  • Bugsnax (Cloud, Xbox, ПК)
  • Destroy All Humans! (Cloud, Xbox, ПК)
  • Dragon Quest Builders 2 (Cloud, Xbox, ПК)
  • Tetris Effect Connected (Xbox, ПК)
  • Unsouled (Cloud, Xbox, ПК)

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