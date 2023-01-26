Redfall выйдет 2 мая, разработчики показали новые геймлейные кадры с монстрами и локациями

Во время проведения мероприятия Xbox Developer Direct разработчики из Arkane Studios поделились дополнительными сведениями о своём грядущем шутере Redfall. Так, стало известно, что игра выйдет 2 мая 2023 года. Первоначально её релиз был запланирован на лето 2022 года, но затем его пришлось перенести на первую половину 2023 года.

Кроме того, разработчики представили несколько новых кадров, демонстрирующих игровой процесс Redfall. При этом были показаны уникальные способности, доступные игрокам, а также основной сеттинг Mass, что даёт представление о сюжетной миссии на маяке.

В Redfall доступны однопользовательский и кооперативный многопользовательский режим. Игрокам предстоит выбрать одного из четырех главных героев — криптозоолога и изобретателя Девиндера Крусли, студента-телекинетика Лейлу Эллисон, боевого инженера Реми де ла Росу и сверхъестественного снайпера Джейкоба Бойера — для борьбы с вампирами, которые захватили и разрушили Redfall после неудачного научного эксперимента.

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Игра Redfall выйдет на Xbox Series X/S и ПК и будет доступна в первый день через Game Pass.

Источник: IGN