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Redfall выйдет 2 мая, разработчики показали новые геймлейные кадры с монстрами и локациями

Redfall выйдет 2 мая, разработчики показали новые геймлейные кадры с монстрами и локациями

Во время проведения мероприятия Xbox Developer Direct разработчики из Arkane Studios поделились дополнительными сведениями о своём грядущем шутере Redfall. Так, стало известно, что игра выйдет 2 мая 2023 года. Первоначально её релиз был запланирован на лето 2022 года, но затем его пришлось перенести на первую половину 2023 года.

Помогаем

Unrecognizable

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Кроме того, разработчики представили несколько новых кадров, демонстрирующих игровой процесс Redfall. При этом были показаны уникальные способности, доступные игрокам, а также основной сеттинг Mass, что даёт представление о сюжетной миссии на маяке.

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В Redfall доступны однопользовательский и кооперативный многопользовательский режим. Игрокам предстоит выбрать одного из четырех главных героев — криптозоолога и изобретателя Девиндера Крусли, студента-телекинетика Лейлу Эллисон, боевого инженера Реми де ла Росу и сверхъестественного снайпера Джейкоба Бойера — для борьбы с вампирами, которые захватили и разрушили Redfall после неудачного научного эксперимента.

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Игра Redfall выйдет на Xbox Series X/S и ПК и будет доступна в первый день через Game Pass.

Источник: IGN


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