Microsoft запускает Game Pass на ПК в Украине и еще в 39 новых странах

Этот день настал — Microsoft анонсировала расширение географии игрового сервиса PC Game Pass на 40 новых стран, включая Украину! Речь идет именно о PC Game Pass — Xbox Game Pass в Украине пока недоступен.

Общее число стран, в которых доступен PC Game Pass, достигло 86.

Новые страны, где заработал PC Game Pass (пока ранняя превью-версия)

Албания Алжир Бахрейн Боливия Босния и Герцеговина Болгария Коста-Рика Хорватия Кипр Эквадор Египет Сальвадор Эстония Грузия Гватемала Гондурас Исландия Кувейт Латвия Ливия Лихтенштейн Литва Люксембург Мальта Молдова Черногория Марокко Никарагуа Северная Македония Оман Панама Парагвай Перу Катар Румыния Сербия Словения Тунис Украина Уругвай

Условия и доступность

Начиная с 28 февраля в вышеупомянутых странах уже можно зарегистрироваться в программе PC Game Pass Preview и получить доступ к библиотеке из сотен компьютерных игр для Windows, включая новые релизы Xbox Game Studios в первый день, популярные игры Bethesda, подписку EA Play и преимущества Riot Games (только для участников). Для этого необходимо загрузить программу Xbox Insider Hub из официального онлайн-магазина и зарегистрироваться, чтобы присоединиться к программе Insider (займет несколько минут). После регистрации игроки могут присоединиться к предварительному просмотру PC Game Pass и получить тестовый месяц по специальной цене (на момент написания новости программа недоступна).

В ближайшие месяцы PC Game Pass запустится в этих странах полноценно и станет доступным для всех игроков. Очевидно, что на очереди запуск в Украине Xbox Game Pass — в конце 2022 года после непродолжительного тестирования Microsoft добавила украинскую локализацию в консоли Xbox.