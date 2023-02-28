Microsoft запускает Game Pass на ПК в Украине и еще в 39 новых странах

Этот день настал — Microsoft анонсировала расширение географии игрового сервиса PC Game Pass на 40 новых стран, включая Украину! Речь идет именно о PC Game Pass — Xbox Game Pass в Украине пока недоступен.
Общее число стран, в которых доступен PC Game Pass, достигло 86.
Новые страны, где заработал PC Game Pass (пока ранняя превью-версия)
- Албания
- Алжир
- Бахрейн
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Болгария
- Коста-Рика
- Хорватия
- Кипр
- Эквадор
- Египет
- Сальвадор
- Эстония
- Грузия
- Гватемала
- Гондурас
- Исландия
- Кувейт
- Латвия
- Ливия
- Лихтенштейн
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Марокко
- Никарагуа
- Северная Македония
- Оман
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Катар
- Румыния
- Сербия
- Словения
- Тунис
- Украина
- Уругвай
Условия и доступность
Начиная с 28 февраля в вышеупомянутых странах уже можно зарегистрироваться в программе PC Game Pass Preview и получить доступ к библиотеке из сотен компьютерных игр для Windows, включая новые релизы Xbox Game Studios в первый день, популярные игры Bethesda, подписку EA Play и преимущества Riot Games (только для участников). Для этого необходимо загрузить программу Xbox Insider Hub из официального онлайн-магазина и зарегистрироваться, чтобы присоединиться к программе Insider (займет несколько минут). После регистрации игроки могут присоединиться к предварительному просмотру PC Game Pass и получить тестовый месяц по специальной цене (на момент написания новости программа недоступна).
В ближайшие месяцы PC Game Pass запустится в этих странах полноценно и станет доступным для всех игроков. Очевидно, что на очереди запуск в Украине Xbox Game Pass — в конце 2022 года после непродолжительного тестирования Microsoft добавила украинскую локализацию в консоли Xbox.
Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон