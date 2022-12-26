Регулятор США обязал Mastercard открыть дебетовые транзакции для конкурирующих платёжных сетей — это позволит снизить комиссии

Федеральная торговая комиссия США предписала компании Mastercard начать предоставлять конкурирующим платёжным сетям информацию, необходимую им для обработки платежей по дебетовым картам. В предлагаемых принудительных мерах FTC заявила, что Mastercard якобы нарушила положение закона Додда-Франка, известное как поправка Дурбина, запретив продавцам передавать транзакции через альтернативные сети.

Это предписание ориентировано на «токенизацию». Речь идёт о технологии, лежащей в основе мобильных платежных сервисов, таких как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Когда пользователь совершает покупку с помощью дебетовой или кредитной карты посредством мобильного кошелька своего телефона, ПО заменяет конфиденциальную информацию отдельным набором одноразовых «токенов». Mastercard и Visa утверждают, что такой подход предотвращает мошенничество, поскольку токены не содержат информации, которую можно было бы использовать в процессе передачи данных. Только когда токены попадают на серверы Mastercard или Visa и сопоставляются с первоначальным владельцем учётной записи, они указывают на кого-то.

По данным FTC, Mastercard ограничивала конкурирующие сетям в доступе к своему хранилищу токенов. Таким образом, каждый раз, когда потребители решали заплатить с помощью мобильного кошелька, продавцы должны были направлять транзакции через Mastercard (или Visa) и оплачивать комиссию компании за транзакции, которая обычно выше, чем у конкурентов. Поправка Дурбина призывает банки поддерживать две конкурирующие платежные сети для всех дебетовых карт. Это положение было введено Конгрессом для поощрения конкуренции между сетями. FTC не сообщила, достигла ли она аналогичного соглашения с Visa.

FTC планирует собрать отзывы и комментарии общественности перед окончательным утверждением предписания в отношении Mastercard.

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Источник: Engadget