Регулятор США разрешил AST SpaceMobile тестировать связь между обычным мобильным телефоном и спутником

Компания AST SpaceMobile получила экспериментальную лицензию, которая позволяет тестовую эксплуатацию прототипа спутника BlueWalker 3 в США. Лицензия Федеральной комиссии по связи позволяет компании подключать к BlueWalker 3 немодифицированные сотовые устройства в Техасе и на Гавайях в течение нескольких минут в день.

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Идея состоит в том, чтобы обеспечивать возможность прямого подключения смартфонов через спутники. Никаких аппаратных или программных модификаций конечных устройств не потребуется. Для достижения цели на орбите Земли планируется развернуть группировку широкополосных спутников. Прототип такого спутника BlueWalker 3 компания намерена вывести на низкую околоземную орбиту летом этого года.

AST SpaceMobile получила разрешение регулирующих органов на использование сотовых частот для подключения BlueWalker 3 к телефонам в США. Также компания будет использовать спектр в Q и V диапазонах для направления трафика обратно на наземные шлюзы — хотя и с некоторыми ограничениями.

«Спутник BlueWalker 3 даст нам около 5 минут покрытия в большинстве районов мира каждый день, и мы планируем использовать это для настройки нашего программного обеспечения и других систем, связанных с ядром сети», — сказал главный стратегический директор AST SpaceMobile Скотт Вишневски.

Отмечается, что такое покрытие также должно предоставить возможности для изучения многочисленных вариантов использования сотовой широкополосной связи, включая приложения для передачи текстовых сообщений, голоса и данных.

Спутник BlueWalker-3 имеет массу около 1500 кг и содержит фазированную антенную решетку площадью 64 м2, которая будет развёрнута на орбите. Она позволит подключаться к немодифицированным телефонам с поддержкой стандартов связи 2G, 4G и 5G на расстоянии сотен километров. Спутники BlueBird, которые будут использоваться в коммерческих целях, получат большую массу и угол охвата.

AST SpaceMobile подписала контракт на запуски со SpaceX, хотя рассматривает и других перевозчиков. До конца 2024 года компания намерена развернуть 110 спутников для достижения «существенного глобального» мобильного покрытия. В 2025 году планируется запустить ещё 58 спутников для улучшения качества услуг за счёт использования возможностей технологии MIMO. AST Space Mobile заявляет, что ее производственные мощности в Техасе рассчитаны на сборку до шести спутников BlueBird в месяц.

Источник: spacenews