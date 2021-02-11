Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за січень 2021 року [інфографіка]





Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за січень 2021 року. Згідно з даними сервісу в перший місяць року знизився попит на інтернет-магазини, але виріс на розваги та новини.

Традиційно у новорічний сезон українці виділяли більше часу для відпочинку, зокрема перегляду фільмів, про що свідчить потрапляння у рейтинг rezka.ag та інших сервісів онлайн-контенту.

Попри велику кількість святкових вихідних, січень видався багатий на події та новини. Початок дії мовного закону та зміна тарифів на газ змусили українців швидко повернутися до новинних та офіційних ресурсів. Так, до рейтингу потрапив сайт Rada.gov.ua та портал для споживачів газу 104.ua. Новинні портали Pravda.com.ua та NV.ua збільшили свої охоплення та потрапили в ТОП-10 та ТОП-14 найпопулярніших сайтів України, відповідно.

Попит на інтернет-магазини дещо зменшився у порівнянні з груднем 2020, але трійка лідерів залишилася незмінною, це Google, Youtube та Facebook.

Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Джерело: Kantar