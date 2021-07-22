Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за червень 2021 року [інфографіка]





Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за червень 2021 року. Згідно з даними сервісу у цьому місяці українці відпочивали від інтернет-магазинів, але натомість проводили час в Instagram.

Сезон відпусток вплинув на активність інтернет-користувачів, які стали менше відвідувати інтернет-магазини та маркетплейси. Однак до рейтингу популярних сайтів вперше за довгий час повернувся Aliexpress. Про це свідчать дані проєкту Kantar CMeter.

Літо – пора високої активності користувачів в Instagram.com, який наростив охоплення та піднявся на 7-му позицію в рейтингу попри загальне зниження інтересу до соціальних мереж. У червні в ТОП також повернулися новинні ресурси: 24tv.ua (19-те місце), Bbc.com (20-те місце), Glavcom.ua (22-те місце). Стабільний лідер серед новинних ресурсів — Pravda.com.ua. Трійка незмінних лідерів: Google, Youtube, Facebook.

Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Джерело: Kantar