Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за травень 2021 року [інфографіка]
Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за травень 2021 року. Згідно з даними сервісу у цьому місяці українці пильно стежили за своїми фінансами та тарифами на газ.
При цьому святковий травень продовжив тренд на падіння інтересу до вебресурсів. Знизилась активність користувачів на інтернет-магазинах та маркетплейсах, за винятком Allo.ua, який наростив охоплення та повернувся в Топ-25 сайтів України.
Натомість запровадження нових тарифів на газ для населення сприяло актуалізації порталу для споживачів природного газу — Ok.104.ua. Також українці активно користувалися порталами ПриватБанку – Privatbank.ua та Next.privat24.ua, які опинилися на 8-му та 12-му сходинках у рейтингу відповідно.
У травні до рейтингу потрапили тільки два новинні ресурси: Pravda.com.ua (14-те місце) та News.obozrevatel.com (22-те місце). Трійка лідерів залишилася незмінною, це Google, Youtube та Facebook.
Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.
Джерело: Kantar