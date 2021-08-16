Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2021): 86 тисяч IT-спеціалістів, майже 10 тис. нових (+12%), перша компанія на 11 тис. фахівців та ін.





Український профільний ресурс DOU.UA підготував актуальний рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» станом на літо 2021 року. Компанії продовжують активно зростати й демонструють нові рекорди, так, в країні з’явився перший 11-тисячник, велика п’ятірка (EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft, Ciklum) зросла майже на 4 тисячі фахівців, а Топ-50 загалом — на 12%.

Отже, 50 найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів станом на липень 2021 року виглядають наступним чином:

Цьогоріч до рейтингу уперше потрапила Together Networks (одразу 27-ма сходинка). Також уперше в списку AllSTARSIT (35-та), Brightgrove (49-та) та на 50-ту сходинку повернулася Beetroot. Не увійшли до літнього випуску рейтингу Murka Games, Jooble, Netpeak Group. Після уточнення даних не потрапив до списку і Samsung R&D Institute Ukraine — нині там працює близько 500 спеціалістів.

За перше півріччя 2021-го кількість спеціалістів у топ-50 зросла на 9719 (12,7%). Минулий рекорд — 11,6% — подолано. Станом на 1 липня у 50 найбільших компаніях в Україні працює 86 тисяч спеціалістів. У топ-25 компаній з січня по липень цього року теж рекордне зростання — на 7891 спеціаліста (13,3%). Нині там працює майже 67 тисяч фахівців. Кількість технічних спеціалістів у топ-25 теж збільшилася — на 5799 людей (11,9%). Однак тут темп зростання поки що не перевищив торішні 13%.

П’ятірка найбільших компаній продовжує активно зростати: додалося майже чотири тисячі спеціалістів (за друге півріччя 2020-го було +3,5 тисячі). Змін у розстановці топ-5 компаній немає, однак є два лідери за динамікою зростання — EPAM та SoftServe.

EPAM тримає позицію лідера рейтингу, додавши за останні пів року 1300 спеціалістів та досягнувши позначки у 11,6 тисячі фахівців. Хоча компанія і трішки збавила темп: для порівняння — за друге півріччя 2020-го тут додалося 2000 людей. У компанії зазначають, що зацікавлені у співпраці з фахівцями за найрізноманітнішими спеціалізаціями. Найбільш затребуваними напрямами були та залишаються Cloud, DevOps, BigData, Java, JavaScript, Front-end, .NET, Python, Automated Testing, Business Analysis. Також доволі високий попит мають фахівці з вузькою спеціалізацією, наприклад, Salesforce B2C Commerce Cloud, SAP Cloud Platform, Hybris.

Тим часом SoftServe цього разу стала лідером за зростанням — у компанії +1562 фахівця за останні пів року (це вдвічі більше порівняно з її показником за друге півріччя 2020-го). Активно зростає і GlobalLogic — додали 653 фахівці за пів року. На четвертому місці традиційно Luxoft. Цього півріччя компанія вийшла на позитивну динаміку (+112 фахівців) і планує нарощувати темпи. Відкрили близько 900 вакансій, запустили джуніорську програму LuxCampus та розпочинають набір на масові навчальні програми.

На п’ятому місці теж незмінно Ciklum (+281 фахівець за останнє півріччя). У компанії зазначають, що тримають курс на швидке зростання, активно збільшують кількість клієнтів і залучених спеціалістів. Серед вакансій є як популярні — Automation QA, Angular JS, DevOps, так і більш рідкісні — Ruby, Azure Databricks, Hybris.

Одразу 23 компанії зросли на понад 100 спеціалістів. Для порівняння — у другому півріччі 2020-го схоже спостерігалося у 16 компаній. З року в рік не здають позицій DataArt — +525 фахівців цього разу, NIX — +358 спеціалістів, N-iX — +286 осіб. Цього року суттєво прискорилась Intellias. Торік компанія за перше півріччя додала лише 79 осіб, а за друге — 60. Тоді як зараз уже показує приріст +436 фахівців.

Вісім компаній відкрили офіси в Україні та за кордоном. Нові офіси з’явилися у Львові, Києві, Харкові, Івано-Франківську. За межами України — в ОАЕ, Грузії, Казахстані, Бразилії, Білорусі, Росії та Польщі. Нині 44 компанії з топ-50 мають офіси в Києві, 25 — у Харкові, 22 — у Львові, 17 — в Одесі, 15 — у Дніпрі, 11 — у Вінниці і вже 7 — у Івано-Франківську.

Плани щодо найму спеціалістів невпинно зростають. 32 компанії зазначили, що планують у наступному півріччі почати співпрацю з понад 100 новими фахівцями. Лише три компанії готові релокувати 50–100 спеціалістів. Основна тенденція не змінилась: велика частина компаній планів на релокацію не має (28 цього півріччя, 27 — у попередньому опитуванні). Формат роботи компанії не поспішають змінювати. Ситуація майже така сама, як і минулого півріччя: більшість працює частково віддалено, частково в офісах.

Повна версія актуального рейтингу «Топ-50 ІТ-компаній України» доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA