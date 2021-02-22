Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (зима 2021): рекордне зростання (+ 8 тис. за півроку), перша компанія на 10 тис. спеціалістів та ін.





Український профільний ресурс DOU.UA підготував актуальний рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» станом на зиму 2021 року. Якщо влітку цей рейтинг бив негативні рекорди, то у другому півріччі ситуація кардинально змінилася. Компанії повністю оговталися від кризи і демонструють рекордні темпи зростання, включно з першою ІТ-компанією на 10 тисяч спеціалістів.

Уперше до рейтингу потрапили холдинг Techiia (27-ме місце) і продуктова компанія Jooble (47-ме місце). А ще на 23-тє місце вийшла Grid Dynamics Group. Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Grid Dynamics купила ІТ-компанію Daxx, наразі в об’єднаних компаніях працює майже тисяча спеціалістів. Серед важливих змін — компанія Ring Ukraine відтепер має назву SQUAD. Отже, актуальный Топ-50 найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів станом на січень 2021 року виглядає наступним чином.

За друге півріччя 2020 року кількість спеціалістів у топ-50 збільшилася на 7930 (11,6%). І це рекордні показники. Станом на кінець 2020-го у топ-50 працює понад 76 тисяч спеціалістів. Якщо дивитися на 25 найбільших компаній, то з липня по січень кількість спеціалістів збільшилася на 6275 (11,9%) і наразі становить 59 тисяч. Кількість технічних спеціалістів у 25 найбільших компаніях зросла на 5650, або 13%. І це теж є рекордом.

За останні майже 10 років кількість спеціалістів у 5 найбільших ІТ-компаніях зросла з 9 до 30 тисяч. Змін у розстановці топ-5 не відбулося. Цього разу EPAM не тільки лідер рейтингу, а й лідер зі зростання. На останні пів року кількість спеціалістів у компанії збільшилася на 2000, що дало змогу перетнути позначку у 10 тисяч спеціалістів. Компанія SoftServe розширилася на 707 спеціалістів за друге півріччя. Стрімке зростання в SoftServe пояснюють відновленням бізнес-активності клієнтів та низкою глобальних чинників, що привели в українське ІТ нових клієнтів.

Активно зростала компанія GlobalLogic — на 819 спеціалістів у другому півріччі та на 1112 за 2020 рік. У компанії пояснюють, що за останні пів року зростання відбувалося як завдяки старту проєктів з новими клієнтами, так і через розширення багатьох поточних проєктів. На четвертому і п’ятому місцях — Luxoft та Ciklum. Якщо Ciklum трішки підріс за останні пів року, то Luxoft демонструє негативну динаміку (-54 спеціалісти). Зменшення кількості працівників у компанії пов’язують ще з наслідками коронакризи. І зазначають, що у першому півріччі 2021 року планують вийти в суттєвий плюс, адже наразі мають близько 500 вакансій.

Одразу чотири компанії зросли більш ніж на 700 спеціалістів. Якщо у першому півріччі позитивна динаміка була лише у 23 компаній рейтингу, то наприкінці року таких стало 37. Щодо негативної динаміки, то у зимовому рейтингу таких компаній 8 проти 14 у літньому. Окрім Luxoft, зменшення кількості спеціалістів (приблизно на 20 осіб) відбулося у Netcracker, Astound Commerce, Intecracy Group, AMC Bridge. І суттєво знизилася кількість спеціалістів у Nexteum (на 118 осіб).

Лише 8 компаній відкрили нові офіси як в Україні, так і за її межами. Нові офіси з’явилися у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську. А також у Канаді, Бразилії, Грузії, Литві, Румунії, Німеччині, Великій Британії. 43 компанії із топ-50 мають офіси у столиці, по 22 — у Львові і Харкові, а 16 і 15 — в Одесі й Дніпрі відповідно. До речі, в Івано-Франківську, який став лідером рейтингу міст, є офіси 5 компаній із топ-50.

Повна версія рейтингу «Топ-50 ІТ-компаній України» доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA