Рейтинг языков программирования от DOU.UA: JavaScript опередил Java, а Python — PHP

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Профильный украинский ресурс DOU.UA представил результаты ежегодного опроса о языках программирования, составленного по результатам опроса 10 тыс. отечественных IT-специалистов.

В коммерческой разработке JavaScript наконец существенно опередил Java и стал самым популярным языком программирования. Также среди новых языков следует обратить внимание на Dart — он сразу занял не очень большую, но достаточно заметную нишу.

Если учитывать изменение популярности языков программирования за последние несколько лет, то проявляются интересные тенденции. Так, трудно не заметить падение популярности JVM и рост JS-экосистемы (JavaScript, TypeScript). Похоже, на серверах JVM-стек уступает Node.js. А вот темпы уменьшения популярности C# приостановились — возможно, это связано с распространением .NET Core — открытого кроссплатформенного райнтайма, который снимает для пользователей проблему «привязки к вендору».

Также интересна ситуация в мире мобильной разработки: доля Swift незначительно уменьшается, Kotlin — незначительно растет. Можно предположить, что в мейнстрим пошли кроссплатформенные фреймворки (те же React Native и Flutter), а нативные языки используются больше для системных задач.

По сравнению с предыдущим годом статистически значимыми стали следующие тенденции — рост: Python, TypeScript, Dart, и 1C; спад: Java, PHP, Objective-C и Scala. Отметим, что почти 8% респондентов используют несколько языков в качестве основных.

Если говорить о личных предпочтениях, то в данный момент фаворитом является Python, далее следуют почти с одинаково равными долями C#, JavaScript и Java, дальше — TypeScript. Если смотреть в ретроспективе, можно отметить экспоненциальный рост Python и TypeScript.

Наиболее приятны для разработчиков сравнительно новые языки, специализированные для своей предметной области. Наиболее довольны (92,3%) пользователи Rust (хотя этого языка нет даже в Топ-20), очевидно, что для ниши системного программирования он подходит почти идеально. Дальше идет Kotlin (90,5%). Между 80% и 90% также содержатся Swift, Go, Scala, TypeScript и Erlang. А вот первый массовый язык C# имеет индекс предпочтения всего 83%.

В следующем году новый язык программирования планируют изучать 60% респондентов. В лидерах по очевидным причинам Python и JavaScript, также можно обратить внимание на сравнительно высокую долю (по сравнению с актуальным распространением) интереса к Dart, Rust и Haskell.

Как и в предыдущие годы, большинство респондентов (54%) собираются изучать новый язык самостоятельно, с помощью книг и документации. На онлайн-курсы ориентируются почти 32%, а 7% собираются использовать оффлайн-подход с локальными преподавателями. Показательно, что первым языком новичков остается старый добрый Pascal (24,0%), однако постепенно его догоняют С++ (20,9%), Python (11,6%) и Java (11,1%).

Полная версия рейтинга языков программирования от ресурса DOU.UA доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA