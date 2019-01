DOU.UA опубликовал рейтинг языков программирования среди украинских IT-специалистов. В лидерах Java, JavaScript, C#, PHP и Python

Украинское издание DOU.UA провело опрос среди украинских специалистов, в котором приняло участие более 900 респондентов, 90% из которых проживают в Украине. Полученные данные позволили определить наиболее популярные среди украинских специалистов языки программирования.

В этом году основные игроки не изменились — доля JavaScript и Java почти одинакова. С другой стороны, в рейтинг вновь вошел Erlang, который в 2017 году покидал рейтинг — в этом году более 20 разработчиков указали этот язык как основной. Среди относительно новых языков можно отметить Apex, который появлялся в данном рейтинге в 2012 году.

Если смотреть на динамику последних лет, то Kotlin, учитывая свой взрывной рост, в ближайшем будущем вытеснит Java в разработке под Android. Также продолжает расти TypeScript. JavaScript-экосистема постепенно перенимает первенство в JVM, доля C # остается почти неизменной, а вот Python постоянно растет, что достаточно прогнозируемо.

Из числа явных неожиданностей стоит отметить рост доли проектов на C++ и C, что можно связать с распространением интернета вещей. Начали сокращаться доли проектов на Go и Swift, однако говорить о возникновении тенденции еще рано. Доля Scala осталась примерно такой же. Также интересен «ренессанс» использования Groovy и Erlang.

Если говорить о личных предпочтениях, то здесь ситуация практически идентична коммерческому использованию. По сравнению с предыдущими опросами можно отметить рост интереса к Rust, а также снижение заинтересованности в Scala.

«Индекс предпочтения» демонстрирует относительное количество пользователей языка программирования, которые выберут этот же язык для следующего проекта. Самый высокий уровень предпочтения наблюдается у Swift, далее идут Go и Kotlin, следующая ступень — Scala и C #. Следует отметить, что несмотря на взрывной рост, индекс предпочтения TypeScript и JavaScript не самый высокий, это означает, что в принципе возможно появление следующего языка в экосистеме фронтенда.

Большая часть респондентов (64%) планирует изучить какой-то новый язык программирования в следующем году. Python уже третий год подряд является самым популярным для изучения, далее идут JavaScript и Go. Как и в предыдущие годы, большинство респондентов (55%) собираются изучать новый язык самостоятельно, с помощью книг и документации. На онлайн-курсы ориентируются около 31%, а 7% собираются использовать оффлайн-подход с локальными преподавателями.

Полная версия «Рейтинга языков программирования 2019» от DOU.UA доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA