Рекорд Гиннеса: квадрокоптер SiFly Q12 летал более трех часов и может зависать на два

Стартап SiFly из Кремниевой долины официально получил признание Книги рекордов Гиннеса после того, как его дрон Q12 продержался в воздухе более трех часов — почти на час дольше предыдущего рекорда. Исторический полет состоялся 26 июля на Amaral Ranches в долине Салинас, Калифорния. За полетом наблюдали восемь официальных наблюдателей, среди которых — отмеченный инженер Apple Пол Бейкер и аэрокосмический инженер NASA Ames Research Крис Силва.

Q12 — это флагманский дрон SiFly вертикального взлета и посадки, разработанный для сочетания длительного зависания с дальним полетом. Это делает его пригодным для задач, требующих постоянного присутствия в воздухе. По словам SiFly, этот рекорд доказывает, что дроны наконец-то могут конкурировать с вертолетами в задачах, где критически важна выносливость: программы «дрон как первый реагирующий», широкомасштабное картографирование и инспекция инфраструктуры.

«Этот рекорд выходит далеко за рамки выносливости; он сигнализирует о фундаментальном сдвиге в возможностях дронов,» — объясняет основатель и генеральный директор SiFly Брайан Хинман. «Имея производительность на уровне вертолета и экономику дрона, Q12 создает совершенно новые рынки и меняет ожидания индустрии.»

Возможности Q12 выглядят довольно многообещающими:

  • до 2 часов непрерывного зависания;
  • более 3 часов полета по маршруту;
  • грузоподъемность 10 фунтов (около 4,5 кг);
  • дальность полета 90 миль (более 145 км);
  • полностью модульная архитектура с электропитанием.

Такие характеристики делают SiFly серьезным игроком с потенциалом изменить индустрию промышленных дронов, объем которой к 2030 году прогнозируют в $35 млрд. Сегодня эта сфера ограничена коротким временем полета и небольшой полезной нагрузкой. Q12 может выполнять даже те задачи, которые традиционно поручали легким вертолетам, предлагая более дешевую и экологичную альтернативу.

Всего за 90 дней после выхода из режима секретности SiFly получила предварительные заказы и письма о намерениях на сотни единиц Q12. Первые поставки ожидаются в начале 2026 года. Компания сообщает о значительном интересе со стороны служб общественной безопасности, инспекторов инфраструктуры, картографических компаний и даже аграриев.

Дополнительный импульс дает и предложение FAA по правилам Part 108, которые должны открыть путь для большего количества миссий за пределами прямой видимости. Таким образом, рекордный полет SiFly стал не только новым стандартом выносливости дронов, но и показал возможность эпохи, где такие аппараты станут ключевым инструментом для масштабных и длительных операций.

Источник: dronedj

