Новости Украина 20.06.2024 в 16:59 comment views icon

Рекорд, которого мы не хотели. В мире почти 120 млн беженцев, из них 40% — дети

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Рекорд, которого мы не хотели. В мире почти 120 млн беженцев, из них 40% — дети

Человечество установило новый рекорд, и он нас не обрадует.

На конец 2023 года в мире было зарегистрировано 117,3 млн беженцев, из них почти 40% (47 млн) — дети. Более 70% людей были перемещены только из пяти стран (Афганистана, Сирии, Венесуэлы, Украины и Южного Судана), а 40% размещены в пяти странах (Иран, Турция, Колумбия, Германия, Пакистан). На самом деле большинство беженцев едут в страны третьего мира, поскольку более богатые государства не стремятся их принимать.

Между тем «вечно обеспокоенная» ООН прогнозировала в прошлом году, что количество беженцев возрастет до 130 млн к концу 2024 года, но учитывая войны и конфликты, бушующие в Южном Судане, Украине и Мьянме, цифра может быть значительно выше.

В целом из-за полномасштабного вторжения россии свои дома были вынуждены покинуть 14 млн украинцев — почти треть населения страны, согласно отчету Международной организации по миграции ООН.


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