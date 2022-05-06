ReplaceRUwithUA — сайт, где собраны все украинские альтернативы российскому программному обеспечению

Волонтеры и эксперты Netpeak при поддержке Минцифры запустили проект ReplaceRUwithUA с целью бойкота программного обеспечения российского происхождения. Частью инициативы стал отдельный сайт #ReplaceRUwithUA, где собраны все украинские альтернативы российскому программному обеспечению.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

В настоящее время значительная часть украинского бизнеса пользуется российскими программами и решениями. Это не только спонсирование страны-агрессора, но и опасность. Данные из систем можно потерять или они могут попасть в рф. Предприятие может испытать хакерскую атаку с использованием софта или в любой момент он может отказать.

«Оплачивая даже месячную подписку за любой русский продукт, пользователь становится спонсором геноцида украинцев. Каждый выстрел и ракета в Украине оплачены по налогам российских предприятий, в том числе IT-компаний. Так что с #ReplaceRUwithUA вы можете не только найти безопасную замену российскому ПО, но и поддержать наших талантливых разработчиков и украинскую экономику во время войны. Переходите на украинское и расскажите вашим зарубежным партнерам о качественном украинском софте». Минцифра

Цель — призвать максимальное количество пользователей не только из Украины, но и со всего мира, отказаться от программного обеспечения российского происхождения и выбрать украинские альтернативы.

В конце апреля известный украинский IT-предприниматель и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет призвал украинские продуктовые компании в партнерство с целью создания альтернатив российскому программному обеспечению.