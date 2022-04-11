Reuters: шпионское ПО израильской компании NSO атаковало iPhone чиновников Евросоюза

В прошлом году высокопоставленные чиновники Еврокомиссии получили сообщение от Apple, в котором предупреждалось, что они «стали целью злоумышленников, спонсируемых государством». Издание Reuters изучило документы и установило, что речь идет о шпионском ПО израильской компании.

Согласно одному из документов, среди жертв атаки был Дидье Рейндерс, бельгийский политик, который с 2019 года занимал пост еврокомиссара по вопросам юстиции. Также угрозе подверглись по меньшей мере четыре сотрудника комиссии.

По словам двух официальных лиц, предупреждения Apple вызвали немедленную обеспокоенность комиссии. В электронном письме от 26 ноября старший технический сотрудник отправил сообщение коллегам, имеющим опыт работы с израильскими хакерскими инструментами, и просьбу следить за дополнительными предупреждениями от Apple.

«Учитывая характер ваших обязанностей, вы являетесь потенциальной мишенью», — сказал сотрудник в электронном письме.

Агентство Reuters не смогло установить, кто использовал израильское шпионское ПО для нападения на Рейндерса и его коллег, были ли попытки успешными, и если да, то что в результате могли получить хакеры. Еврокомиссар и его представитель не ответили на запросы издания. Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке отказался от комментариев. Apple также отказалась от комментариев.

Исследователи заявили, что атаки могли происходить в период с февраля по сентябрь 2021 года с помощью ForcedEntry, программного обеспечения от израильской компании NSO Group, которое могло получить удаленный и незаметный контроль над iPhone. Ранее другой израильский поставщик шпионского ПО под названием QuaDream также продавал почти идентичный инструмент государственным клиентам.

В заявлении NSO говорится, что оно не несет ответственности за попытки взлома, заявив, что атака «не могла произойти с помощью инструментов NSO».

Недавно компания была занесена в черный список США в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека после ряда судебных процессов, но ее представители заявили, что поддерживают расследование нападений.

IT-специалисты проверили по крайней мере несколько смартфонов чиновников на наличие признаков компрометации, но результаты оказались безрезультатными, по словам двух источников в ЕС, которые говорили на условиях анонимности.

Европейский парламент должен создать комиссию по расследованию использования программного обеспечения для наблюдения в европейских странах-членах 19 апреля. Причиной формирования Комиссии стали сообщения о взломе телефонов высокопоставленных оппозиционных политиков в Польше с помощью израильского шпионского ПО, а также атаки на журналистов-расследователей в Венгрии.

Официальные лица Польши и депутат от правящей партии Венгрии признали, что их правительства приобрели программное обеспечение NSO, хотя обе страны отрицают правонарушения в связи с обвинениями во внутреннем шпионаже.