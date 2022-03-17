Власти Германии предостерегли пользователей российского антивируса Касперского — программу могут использовать для кибершпионажа или проведения кибератак

Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) Германии предостерегло от использования антивирусного программного обеспечения от российской компании «Лаборатория Касперского». Согласно заявлению ведомства, программу могут использовать для слежки или кибертак (возможно, принуждая сотрудников компании делать это).

«Действия военных и/или спецслужб в россии и угрозы со стороны россии в отношении ЕС, НАТО и ФРГ в ходе текущего военного конфликта сопряжены со значительным риском успешной IT-атаки. Российский производитель IT может сам проводить наступательные операции, быть вынужденным атаковать целевые системы против своей воли, или стать жертвой кибероперации без его ведома, или быть использованным в качестве инструмента для атак против собственных клиентов. Все пользователи антивирусного программного обеспечения могут быть затронуты», — сказано в официальном заявлении.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что такие выводы были сделаны не на основании технической оценке продуктов и было политически мотивировано.

«Мы считаем, что мирный диалог является единственно возможным инструментом разрешения конфликтов. Война никому не идет на пользу», — говорится в пресс-релизе.

Также один из основателей и основной владелец компании Евгений Касперский опубликовал открытое письмо в ответ на предупреждение Федерального ведомства по информационной безопасности Германии против использования продуктов «Лаборатории Касперского». В нем он сказал о войне в Украине, но не упомянул напавшую сторону, а также сообщил о «достаточно значительном репутационном и деловом ущербе от решения» ведомства ФРГ.

«Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что эти утверждения являются предположениями, не подкрепленными никакими объективными доказательствами и не предлагающими технических подробностей. Причина проста. За всю двадцатипятилетнюю историю компании «Лаборатория Касперского» не было обнаружено и доказано никаких доказательств использования или злоупотребления «Лабораторией Касперского» в злонамеренных целях, несмотря на бесчисленные попытки сделать это. Без таких доказательств я могу только заключить, что решение BSI принято исключительно по политическим мотивам», — отметил Касперский.

Он также считает, что «мирный диалог — это единственный возможный инструмент для разрешения конфликтов», «война никому не нужна».

Аналогичные замечания основателя Евгения Касперского две недели назад вызвали резкую критику.

«Лучше промолчать, чем называть вторжение «ситуацией», которая требует «компромисса», — написал тогда в Twitter Рик Фергюсон из конкурирующей компании по кибербезопасности TrendMicro.

Несколько лет назад правительство США запретило использовать продукты «Лаборатории Касперского» на государственных системах.

В Украине с 2015 года российские компании-разработчики антивирусного ПО «Лаборатория Касперского» и Dr.Web находятся под санкциями. Госорганам запрещено приобретать и использовать их продукцию.

В начале марта разработчики популярных антивирусов Norton, Avast и Bitdefender приостановили продажу и поддержку своих продуктов в россии и/или беларуси из-за нападения на Украину.

Ранее продажу своей продукции в россии приостановила американская компания NortonLifeLock Inc. — разработчик антивируса Norton. О приостановке продаж новых лицензий в рф и беларуси сообщил и международный разработчик антивирусов Eset.