Влад Яценко, Дмитрий Запорожец и другие. Стало известно, кто из украинских IT-предпринимателей заработал больше всего

Сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко возглавил рейтинг украинских IT-предпринимателей. За ним — Дмитрий Запорожец из GitLab и команда топ-менеджеров SoftServe.
Рейтинг украинских IT-предпринимателей составило издание НВ.
В топ-10 вошли топ-менеджеры компаний Astound, Eleks, AJAX, Grid Dynamics и Nix.
Сообщается, что приблизились к топ-30, но не попали в рейтинг:
- владельцы сервисной компании SPD Technology Богдан Халяпин и Александр Садовский (0,7 млрд грн официальной выручки);
- Алексей Глуховский (Matter Labs, 0,7 млрд грн);
- Ярослав Ажнюк, Андрей Клен и Александр Нескин (Petcube, 0,5 млрд грн).
Методология
При анализе выручки компаний в Украине учтены только те юрлица, которые в профиле предпринимательской деятельности указали следующие КВЭД:
- «компьютерное программирование»;
- «консультирование по вопросам информатизации»;
- «деятельность по управлению компьютерным оборудованием»;
- «другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем»;
- «тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения», «издание компьютерных игр»;
- «издание другого программного обеспечения»;
- «обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность».
Данные о финансовой отчетности украинских предприятий за 2023 год, а также о некоторых владельцах предоставлены аналитическим сервисом YouControl, а о выручке международных компаний и подразделений за рубежом — инвестиционной компанией Concorde Capital.