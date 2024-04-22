Новости Украина 22.04.2024 в 14:03 comment views icon
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Влад Яценко, Дмитрий Запорожец и другие. Стало известно, кто из украинских IT-предпринимателей заработал больше всего

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко возглавил рейтинг украинских IT-предпринимателей. За ним — Дмитрий Запорожец из GitLab и команда топ-менеджеров SoftServe.

Рейтинг украинских IT-предпринимателей составило издание НВ.

В топ-10 вошли топ-менеджеры компаний Astound, Eleks, AJAX, Grid Dynamics и Nix.

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Сообщается, что приблизились к топ-30, но не попали в рейтинг:

  • владельцы сервисной компании SPD Technology Богдан Халяпин и Александр Садовский (0,7 млрд грн официальной выручки);
  • Алексей Глуховский (Matter Labs, 0,7 млрд грн);
  • Ярослав Ажнюк, Андрей Клен и Александр Нескин (Petcube, 0,5 млрд грн).

Методология

При анализе выручки компаний в Украине учтены только те юрлица, которые в профиле предпринимательской деятельности указали следующие КВЭД:

  • «компьютерное программирование»;
  • «консультирование по вопросам информатизации»;
  • «деятельность по управлению компьютерным оборудованием»;
  • «другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем»;
  • «тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения», «издание компьютерных игр»;
  • «издание другого программного обеспечения»;
  • «обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность».

Данные о финансовой отчетности украинских предприятий за 2023 год, а также о некоторых владельцах предоставлены аналитическим сервисом YouControl, а о выручке международных компаний и подразделений за рубежом — инвестиционной компанией Concorde Capital.


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