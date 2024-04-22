Влад Яценко, Дмитрий Запорожец и другие. Стало известно, кто из украинских IT-предпринимателей заработал больше всего

Сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко возглавил рейтинг украинских IT-предпринимателей. За ним — Дмитрий Запорожец из GitLab и команда топ-менеджеров SoftServe.

Рейтинг украинских IT-предпринимателей составило издание НВ.

В топ-10 вошли топ-менеджеры компаний Astound, Eleks, AJAX, Grid Dynamics и Nix.

Сообщается, что приблизились к топ-30, но не попали в рейтинг:

При анализе выручки компаний в Украине учтены только те юрлица, которые в профиле предпринимательской деятельности указали следующие КВЭД:

«компьютерное программирование»;

«консультирование по вопросам информатизации»;

«деятельность по управлению компьютерным оборудованием»;

«другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем»;

«тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения», «издание компьютерных игр»;

«издание другого программного обеспечения»;

«обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность».

Данные о финансовой отчетности украинских предприятий за 2023 год, а также о некоторых владельцах предоставлены аналитическим сервисом YouControl, а о выручке международных компаний и подразделений за рубежом — инвестиционной компанией Concorde Capital.