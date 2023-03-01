Очередная реинкарнация Winamp – теперь это стриминговый сервис с подпиской на музыкантов (в планах управлением авторскими правами и NFT)

На 15 марта запланирован выход обновлённого приложения Winamp. Сначала им смогут пользоваться только музыканты, а через месяц сервис станет доступен всем пользователям. Владелец Llama Group решил превратить культовое приложение для прослушивания музыки в стриминговую платформу, где музыканты могут устанавливать свои собственные цены на подписку.

Основатель и генеральный директор Александр Сабунджян отмечает, что доходы от стриминга «ничтожны», хотя потоковые сервисы облегчили музыкантам доступ к широкой аудитории. По словам главы Llama Group, стриминговая революция, которая так много обещала, оставила позади многих музыкантов. У последних отсутствует контроль над продажей и распространением музыки. Исправить эту несправедливость призван обновлённый Winamp.

По задумке, подписки могут иметь несколько уровней. Их цены варьируются в зависимости от количества доступного контента. Подписки будут встроены непосредственно в плеер, наряду с доступом к музыке, подкастам, радио и аудиокнигам. Музыканты будут получать 85% выручки.

Новый Winamp выйдет на мобильных устройствах с Android и iOS, а также на ПК с Windows. Кроме того, будет доступна веб-версия сервиса. До конца июня компания намерена запустить дополнительные функции, включая управление авторскими правами (через дочернюю компанию Winamp Bridger), а также лицензирование и запуск NFT.

Источник: gamingdeputy