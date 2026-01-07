Новости Технологии 07.01.2026 comment views icon

"Резерв+" будет оповещать об отправке повестки — является ли такое сообщение повесткой?

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

“Резерв+” сповіщатиме про надсилання повістки — чи є таке повідомлення повісткою?

Министерство обороны Украины объявило о расширении сервиса уведомлений в приложении «Резерв+». Теперь в нем можно узнать о присланных повестках.

Минобороны продолжает развивать программу «Резерв+» в направлении оповещения военнообязанных граждан о статусных изменениях. Министерство напоминает о push-уведомлениях, которые уже можно получить в приложении. Среди них представление в розыск и снятие с него, нарушение правил учета и соответствующие штрафы, обновление данных, направление на ВЛК, бронирование или предоставление отсрочки, а также изменение Резерв ID.

Новой функцией стали оповещения о бумажной повестке, присланную ТЦК и СП через «Укрпочту», которые пользователь может включить. Целью внедрения этой возможности в министерстве называют избежание недоразумений, информирование военнообязанных о статусе и возможность заранее подготовиться к получению повестки.

Сообщение министерства разъясняет характер и юридический статус извещений. Пользование функцией является добровольным, ее можно выключить и включить по желанию. Сообщение уже содержит дату и время, когда получатель повестки должен явиться в ТЦК и СП. Минобороны подтверждает, что порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, должны поступать в печатном виде на адрес гражданина посредством «Укрпочты».

Официальное разъяснение отмечает, что извещение о повестке в «Резерв+» не является самой повесткой. Факты получения и прочтения такого информационного сообщения не считаются вручением повестки.

В планах развития «Резерв+» — дальнейшее развитие уведомлений и расширение их перечня. Вскоре появятся уведомления о постановке на учет или снятии с него, исключении с учета и отмене отсрочки.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Россиян за стримы S.T.A.L.K.E.R. 2 могут посадить на 6 лет
Украинские баллистические ракеты: Fire Point анонсировала FP-7 и FP-9, которые напоминают боеприпасы С-400
Лучше, чем GOTY: студию-создателя S.T.A.L.K.E.R. 2 признали "нежелательной" организацией в рф
Только "Резерв+": Кабмин отменяет бумажные документы о воинском учете
Геймеры могут уничтожить Крымский мост — в Steam вышла украинская игра Bridge Hunter
В бету "Резерв+" добавили фото владельца — для лучшей идентификации
"Торговцы смертью": Intel и AMD получили судебные иски из-за их чипов в российских дронах и ракетах
Kyiv, а не Kiev: Paradox дерусифицировала названия украинских городов в Europa Universalis 5
Разработчики Metro подарили игровой ноутбук 78-летней геймерше, эвакуированной из Донбасса
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Как малому бизнесу увеличить продажи и выжить в 2026 году? Примеры и инструменты, которые помогут
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить