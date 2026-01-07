"Резерв+" будет оповещать об отправке повестки — является ли такое сообщение повесткой?

Министерство обороны Украины объявило о расширении сервиса уведомлений в приложении «Резерв+». Теперь в нем можно узнать о присланных повестках.

Минобороны продолжает развивать программу «Резерв+» в направлении оповещения военнообязанных граждан о статусных изменениях. Министерство напоминает о push-уведомлениях, которые уже можно получить в приложении. Среди них представление в розыск и снятие с него, нарушение правил учета и соответствующие штрафы, обновление данных, направление на ВЛК, бронирование или предоставление отсрочки, а также изменение Резерв ID.

Новой функцией стали оповещения о бумажной повестке, присланную ТЦК и СП через «Укрпочту», которые пользователь может включить. Целью внедрения этой возможности в министерстве называют избежание недоразумений, информирование военнообязанных о статусе и возможность заранее подготовиться к получению повестки.

Сообщение министерства разъясняет характер и юридический статус извещений. Пользование функцией является добровольным, ее можно выключить и включить по желанию. Сообщение уже содержит дату и время, когда получатель повестки должен явиться в ТЦК и СП. Минобороны подтверждает, что порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, должны поступать в печатном виде на адрес гражданина посредством «Укрпочты».

Официальное разъяснение отмечает, что извещение о повестке в «Резерв+» не является самой повесткой. Факты получения и прочтения такого информационного сообщения не считаются вручением повестки.

В планах развития «Резерв+» — дальнейшее развитие уведомлений и расширение их перечня. Вскоре появятся уведомления о постановке на учет или снятии с него, исключении с учета и отмене отсрочки.