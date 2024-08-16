«Резерв+» позволит проверить действительность повесток от ТЦК

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения призыва, которые позволят военнообязанным проверять действительность повесток через мобильное приложение «Резерв+».
16 августа Кабмин принял изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации (постановление 560). Эти изменения касаются проверки действия повесток, выданных ТЦК.
Отныне повестки, сформированные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», будут иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Этот код позволит быстро проверить всю информацию, указанную в повестке.
Для проверки действительности повестки военнообязанные смогут использовать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Доступ к этому кабинету будет возможен через мобильное приложение «Резерв+», которое, по словам Министерства обороны Украины, является официальным приложением для военнообязанных.
Правительство также определило юридический статус повесток на бумажных бланках и тех, что сформированы с помощью реестра «Оберіг». Кроме того, в постановлении урегулирован вопрос определения адреса для отправки повестки резервистам и военнообязанным, которые обновили свои персональные данные после завершения 60-дневного срока, установленного законодательством для уточнения учетных данных.
Напомним, Министерство обороны Украины сейчас работает над функцией автоматических отсрочек для определенных категорий военнообязанных.
«Резерв+» получит новые функции: онлайн-рекрутинг и электронное направление на ВВК. Электронных повесток не будет
Источник: sud.ua
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