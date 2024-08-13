«Резерв+» поможет избежать очередей в ТЦК: появится автоматическая отсрочка для отдельных категорий военнообязанных

Министерство обороны Украины сейчас работает над функцией автоматических отсрочек для определенных категорий военнообязанных. Соответствующий сервис планируется ввести в приложении «Резерв+».

Сейчас для получения отсрочки граждане должны лично обращаться в ТЦК СП с письменным заявлением. При этом отсрочка предоставляется только сроком до завершения военного положения. Однако военное положение продлевается каждые 90 дней. Следовательно, каждые 3 месяца военнообязанным приходится повторно стоять в очередях, чтобы подать новое заявление на получение отсрочки. Это касается даже тех случаев, когда право на отсрочку действует в течение нескольких лет или пожизненно. К тому же существующий механизм предоставления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия, пишет «Судебно-юридическая газета».

Эту ситуацию планируется исправить, хотя бы частично. В приложении «Резерв+» будет внедрен сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных. В частности, это будет касаться студентов, родителей и опекунов троих детей. Минобороны планирует запустить такую возможность осенью этого года.

«Мы активно работаем над функцией автоматических отсрочек для определенных категорий граждан, в частности для студентов, родителей и опекунов троих детей. Планируем запустить уже осенью», — указало Минобороны в комментариях под публикацией заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

Отмечается, что автоматическая отсрочка будет налажена благодаря сотрудничеству с другими реестрами. Ведь в реестрах есть информация, необходимая для предоставления отсрочки, а военнообязанные в таких случаях просто выполняют руль курьера — переносят бумажные документы от одного государственного органа к другому. При этом в очередях теряется немало времени.

Сейчас автоматический обмен данными с реестрами для предоставления отсрочек еще не запустили. Отмечается, что между Министерством социальной политики Украины и Министерством обороны Украины подписан договор информационного взаимодействия от 4 июня 2024 года. Однако этот договор до сих пор не реализован «в связи с отсутствием финансирования, поэтому передача сведений из баз данных Минсоцполитики в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не осуществляется».

Таким образом, из-за отсутствия финансирования пока нет автоматической передачи данных о лицах с инвалидностью в Реестр «Оберіг», и, соответственно, пока не реализована функция автоматического предоставления и продления отсрочки.

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Источник: «Судебно-юридическая газета», «Судебно-юридическая газета»

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