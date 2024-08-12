«Резерв+» получит новые функции: онлайн-рекрутинг и электронное направление на ВВК. Электронных повесток не будет

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала о некоторых планах относительно приложения «Резерв+». Осенью в нем ожидаются новые функции.

Так, по словам Екатерины Черногоренко, Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. Благодаря этой функции люди смогут присоединиться к войску по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, сейчас Министерство обороны проводит консультации с Министерством здравоохранения о введении электронных направлений на ВВК непосредственно в приложении «Резерв+». Эту функцию планируется ввести как для военнообязанных, так и для действующих военнослужащих ВСУ. Сейчас детали об электронных направлениях на ВВК еще неизвестны. Скорее всего, в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

В то же время Екатерина Черногоренко в очередной раз отметила, что Минобороны не собирается вводить электронные повестки. Сейчас для этого нет соответствующей законодательной основы.

Источник: «Украинская правда»

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