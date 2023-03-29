Резидентами Дія.City стали уже 500 компаний, включая технологические гиганты – Михаил Федоров

Как заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, резидентами Дія.City стали уже 500 компаний. Среди них есть как молодые небольшие старты, так и технологические гиганты.

Напомним, Дія.City – это уникальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний. Оно предлагает новую экосистему ведения бизнеса в Украине: резиденты (как украинские, так и иностранные компании) получают особый правовой статус, специальные условия налогообложения и либерализованные трудовые отношения. Среди ключевых преимуществ – налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль; трудоустройство как по КЗоТ, так и контрактное (альтернатива ФЛП); европейская система обретения и защиты интеллектуальной собственности.

По словам Федорова, только за последний месяц к Дія.City присоединились:

Avenga – глобальная IT-консалтинговая и инжиниринговая платформа

Letʼs Enhance – украинский стартап, занимающийся развитием искусственного интеллекта

EasyPay – один из самых больших в Украине платежных интернет-сервисов.

«Также активно приобщаются edtech-стартапы, за которыми вижу сейчас огромный потенциал. К примеру, Mate Academy, обучающий программированию. Или Nanit Robot, разрабатывающий edtech-hardware для детей и взрослых. Чтобы развивать креативность и инженерные навыки», – отметил Михаил Федоров.

Напомним, за первый год существования Дія.City к этому пространству присоединились более 400 компаний, уплативших более 4 млрд грн. налогов.