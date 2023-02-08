Более 400 резидентов и 4 млрд гривен уплаченных налогов — Дія.City отмечает свою первую годовщину

8 февраля 2022 года в Украине запустили Дія.City — уникальное правовое и налоговое пространство для IТ-компаний.

За год работы к Дія.City присоединились Monobank, «Нова Пошта», Samsung, AJAX, EPAM и в общей сложности более 430 резидентов, в которых сейчас работают 35 тысяч специалистов. В 2022 году компании-резиденты уплатили в бюджет Украины более 4 млрд гривен, что составляет 6% от налогов, в целом уплаченных индустрией.

Дія.City предлагает новую экосистему для ведения бизнеса в Украине: резиденты (как украинские, так и иностранные компании) получают особый правовой статус, специальные условия налогообложения и либерализованные трудовые отношения. Среди ключевых преимуществ – налог на «выведенный капитал» вместо налога на прибыль; трудоустройство как по КЗоТ, так и контрактное (альтернатива ФЛП); европейская система обретения и защиты интеллектуальной собственности. Подробнее обо всем этом — здесь.

В конце марта правительство упростило условия вступления и получения статуса резидента Дія.City для IТ-компаний на время военного положения — отменили критерии по количеству сотрудников, средней зарплате, а также отчет о соответствии и независимое аудиторское заключение.

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Среди новых целей пространства Дія.City, на которых сказалось полномасштабное вторжение россии, — привлечение и поддержка military-tech компаний, занимающихся созданием дронов, систем безопасности, тепловизоров, оптических приборов и т.д.

«Это технологии, которые сохраняют жизнь наших защитников и защитниц и приближают победу. Продолжаем масштабировать лучшее налоговое и правовое пространство Европы и развивать Украину как технологическое государство», — отмечает глава Минцифры Михаил Федоров.

До начала войны в Минцифри прогнозировали, что благодаря Дія.City темпы роста IТ-сектора могут удвоиться до 40–50% в год, а доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5-$17 млрд. Вместе с тем количество рабочих мест в отрасли может увеличиться до 450 тыс., а IT-индустрия сможет достигнуть 10% ВВП страны.