Російські окупанти нанесли удар по телевежі в Києві — тимчасово є проблеми з телетрансляцією
1 березня російські окупанти влучили в апаратну мовника на телевежі у Києві. На щастя, внаслідок авіаудару ніхто зі співробітників не постраждав.
Наразі спостерігаються проблеми з традиційною телетрансляцією. Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів, а поки можна слідкувати за радіостанціями, а також трансляцією в YouTube.
Дивитися українське телебачення наразі також можна на регіональних Мультиплекс МХ-5 — необхідно скористатися пошуком каналів на телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.
За декілька годин до цього міністерство оборони росії повідомило про намір завдати авіаційні удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об’єктах Служби безпеки України в Києві.
Раніше відеосервіс Megogo відкрив доступ до вільного перегляду низки телеканалів в Україні, з яких можна оперативно отримувати важливі новини з фронту.
Сервіс MEGOGO відкрив доступ до вільного перегляду деяких телевізійних каналів