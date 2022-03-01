Російські окупанти нанесли удар по телевежі в Києві — тимчасово є проблеми з телетрансляцією

1 березня російські окупанти влучили в апаратну мовника на телевежі у Києві. На щастя, внаслідок авіаудару ніхто зі співробітників не постраждав.

Наразі спостерігаються проблеми з традиційною телетрансляцією. Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів, а поки можна слідкувати за радіостанціями, а також трансляцією в YouTube.

Дивитися українське телебачення наразі також можна на регіональних Мультиплекс МХ-5 — необхідно скористатися пошуком каналів на телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.

За декілька годин до цього міністерство оборони росії повідомило про намір завдати авіаційні удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об’єктах Служби безпеки України в Києві.

Раніше відеосервіс Megogo відкрив доступ до вільного перегляду низки телеканалів в Україні, з яких можна оперативно отримувати важливі новини з фронту.