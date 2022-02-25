Російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ та рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні [Оновлено: їх знешкодили]

Міноборони повідомило, що російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових та рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок.

Оновлено [9:48]: У ЗСУ підтвердили, що ці автівки були знешкоджені.

У пресслужбі ЗСУ повідомили деталі. Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66.