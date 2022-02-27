Російські війська знищили найбільший в світі літак Ан-225 «Мрія», він буде відновлений за кошти окупанта

Як повідомляє «Укроборонпром», російські окупаційні війська знищили легендарний літак Ан-225 «Мрія». На момент початку російсько-української війни АН-225 «Мрія» знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомель під Києвом, тому не встигла вилетіти з України.

Відновлення українського велетня буде коштувати понад $3 млрд та багато часу – близько 5 років. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор – Росія.

«Ан-225 «Мрія» — авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені. Але вони обов’язково будуть відновлені. Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень», — говориться у заяві «Укроборонпрому».