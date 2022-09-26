россия готовит массированные кибератаки на энергосистему Украины, Польши и стран Балтии — украинская разведка

Главное управление разведки МОУ сообщило, что россияне планируют осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины, в частности, Польши и стран Балтии. Предполагается, что в первую очередь российские спецслужбы и пророссийские хакеры нацеливаются на предприятия энергетической отрасли, опираясь на опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.

По данным украинской разведки, враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование кафиров твердо убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны. Также кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.

Что касается атак 2015-2016 годов, трояном BlackEnergy в конце 2015 года были атакованы 6 энергокомпаний на территории Западной Украины. В результате этой атаки 225 тысяч украинцев в 103 населенных пунктах остались без электроэнергии. В то же время в 2017 году произошла атака известной российской хакерской группы Fancy Bear с вирусом NotPetya, от которого пострадали компьютерные системы во всем мире, больше всего в Украине. В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинение шести офицерам главного разведывательного управления России, участникам группировки хакеров SandWоrm, в подготовке и реализации этих кибератак против Украины и всего мирового сообщества». В апреле 2022 года это же группировка Sandworm атаковало «Вінницяобленерго» и пыталось оставить без электричества 1,5-2 млн. потребителей, однако украинские киберспециалисты успешно отразили это нападение. С тех пор Украина достойно дает отпор врагу и держит киберфронт.

За первое полугодие 2022 года Госспецсвязи зафиксировало 1,35 тыс. кибератак в Украине — чаще всего российские хакеры атаковали государственные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, энергетический и банковский секторы, а также телеком и транспорт.

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Это предупреждение — важное напоминание, что российская агрессия против Украины продолжается и в киберпространстве, а цифровые технологии продолжают играть важную роль в этой войне. Более того, учитывая, что государство-террорист все чаще прибегает к массовым ракетным ударам по критической инфраструктуре нескольких регионов (харьковская ТЭЦ-5 и дамба Карачуновского водохранилища), а впереди нас ждет сложнейший отопительный сезон — потенциальные атаки доморощенных российских хакеров на энерго. Украина вполне предсказуема и реальна угроза. И тут стоит вспомнить известную пословицу «предупрежден — значит вооружен» (кто знает о надвигающейся опасности, тот наполовину избежал ее). Никогда не стоит недооценивать опасности и противника, потому как в случае с недавними предупреждениями ГУР МОУ о риске применения россией ядерного оружия,

Ранее у нас вышла серия детальных лонгридов, посвященных кибервойне с россией, организации хакерских атак, а также реагированию на киберинциденты и защищенности Украины в киберпространстве.