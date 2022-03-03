россияне уже начали учить термины «репарации» и «контрибуции» — подтверждено Google Trends

Термины «репарации» возмещение государством, начавшим агрессивную войну, ущерба, причиненного государству, подвергшемуся нападению и «контрибуции» Выплаты проигравшего государства государству-победителю стали одними из самых популярных запросов в русскоязычной версии Google, свидетельствуют данные Google Trends.

Это произошло вскоре после утреннего обращения Президента Украины Владимира Зеленского — он заявил, что россии предстоит возместить весь ущерб, нанесенный за время войны.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим россии учить слова репарации и контрибуции. Вы возместите все, все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме». Владимир Зеленский Президент Украины

Вот видеообращение — момент о репарациях и контрибуциях начинается с 2:45.