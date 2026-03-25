Война на Ближнем Востоке не обвалит биткоин: почему он может даже укрепиться

Шадрін Андрій

Війна на Близькому Сході не обвалить біткоїн: він може навіть укріпитися

Хотя война на Ближнем Востоке несколько раз пошатнула курс биткоина, он восстанавливался в целом достаточно быстро, и это нельзя было назвать обвалом рынка. Многие аналитики выдвигают теорию, что это вполне закономерно, и как результат войны — биткоин только укрепится.


Суть этой теории сводится к тому, что удары по энергетике Ирана могли выбить из игры один из самых дешевых сегментов глобального майнинга и временно убрать с рынка часть постоянного давления продаж. Толчком для дискуссии стал вирусный пост в X, автор которого прямо связал ралли BTC с иранским фактором. В первой части он утверждает:

«Никто не спрашивает, почему биткоин растет во время войны. Ответ — Иран. Иран майнит биткоин по $1300 за монету. Это самое дешевое в мире. Операцию ведет КСИР. Каждую монету продают, чтобы финансировать импорт и обходить санкции США».

Полностью подтвердить эту схему открытыми данными пока нельзя, но отдельные ее элементы действительно имеют под собой почву. Иран давно фигурирует среди стран, где майнинг развивался благодаря дешевой или субсидированной электроэнергии. Во второй части поста сказано:

«Иран годами сбрасывал на открытый рынок десятки тысяч BTC. Постоянное невидимое давление продаж. Потом США разбомбили их энергосистему. Майнинг остановился за ночь. Хешрейт упал в течение нескольких часов. Давление продаж, о котором никто не знал, просто исчезло».

Еще в 2019 году Reuters сообщал об изъятии около 1000 майнеров после того, как власти связали криптодобычу со скачком потребления субсидированного электричества. В 2021 году агентство также писало, что Тегеран разрешил майнинг, используя дешевую энергию, и обязывал лицензированных майнеров продавать добытые биткоины центральному банку для оплаты импорта разрешенных товаров.


Війна на Близькому Сході не обвалить біткоїн: він може навіть укріпитися
Дополнительный контекст дает Chainalysis. По оценке компании, криптоэкосистема Ирана в 2025 году превысила $7,78 млрд, а в четвертом квартале адреса, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обеспечили более половины всей стоимости, полученной иранскими субъектами.

В другом отчете компания указала, что через такие адреса прошло $3 млрд. Это не доказывает, что весь этот объем происходил именно из майнинга, но показывает масштаб роли силовых структур в местном крипторынке. Отдельный комментарий под тем же тредом формулирует тезис еще жестче:

«Это правда, и об этом недостаточно пишут. Иран майнит BTC примерно по $1300 за монету благодаря субсидированной электроэнергии. Операции, связанные с КСИР, обеспечивают более 50% криптовалютных поступлений Ирана: это более $3 млрд».

Именно эта часть больше всего опирается на реальные цифры Chainalysis, хотя оценка себестоимости в $1300 за BTC в проверенных источниках отдельно не подтверждается.

Что касается самого удара по сети и реакции биткоина, Coindesk 18 марта сообщал о падении глобального хешрейта примерно на 8% за неделю — до 920 EH/s — на фоне энергетических сбоев в регионе Ближнего Востока. Прямого доказательства, что это было следствием именно выбытия иранского майнинга, нет, но временное совпадение и региональный фактор подпитали рыночную версию об исчезновении части «невидимого» потока продаж.

Символ 2026 року: WhiteBIT запускає лімітований Криптодепозит під 20,26% річних у USD₮
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Війна на Близькому Сході не обвалить біткоїн: він може навіть укріпитися
В то же время Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index прямо предостерегает, что географию майнинга сложно оценивать точно через VPN, прокси и неполные данные, поэтому любые оценки доли Ирана в глобальном хешрейте остаются приблизительными.

На этом фоне наиболее корректный вывод выглядит так: война не сделала биткоин более дефицитным в буквальном смысле, но могла временно сократить предложение со стороны одной из самых дешевых майнинговых ячеек, если тот действительно потерял доступ к электроэнергии. Именно эта логика сейчас и лежит в основе популярной версии о том, почему крипторынок вряд ли рухнет из-за очередного обострения на Ближнем Востоке.

Від шифрів до контрабанди: як журналісти висвітлюють події в Ірані без інтернету

Лишь 1% трейдеров Pump.fun зарабатывают более $500 — остальные в минусе
Трейдер, заработавший почти $150 млн на политических инсайдах, ликвидирован на более чем $700 млн: это абсолютный рекорд
США окончательно конфисковали более $400 млн в биткоинах у криптомиксера Helix
Соло-майнер биткоина заработал почти $290 000: добыл блок на оборудовании за $90
Майнинг — все: себестоимость добычи биткоина пересеклась с рыночной ценой
Блокчейн — не только о деньгах? Разработчику удалось вставить изображение 66 КБ в транзакцию биткоина
Украинец запустил DOT.map: онлайн-архив войны на карте с датами и фото
"Только не у нас": криптокошелек Trust Wallet запускает защиту от "отравления адреса"
Новая тактика криптопреступников: подростков завербовали через Signal, чтобы похитить $66 млн в криптовалюте
Биткоин упал ниже $76 000: за сутки ликвидировано позиций на $2,6 млрд, рынки прогнозов говорят о цене в $59 000
"Дюна 3" запустит бычий цикл биткоина? Крипторынок снова ловит сигналы
Solana представила "рынки внимания": новый формат, в котором можно ставить на мемы и тренды
Биткоин виживет, даже если испортить 90% подводных кабелей мира одновременно, — исследователи
Майнеры добыли 20-миллионный биткоин: осталось всего 5% от общего объема
Атака на BNB Chain: протокол Venus потерял $3,7 млн из-за манипуляции ценой
Майнинг биткоина в США "замерз": из-за резкого похолодания остановлено 1,3 млн майнинг-установок
"Биткоин — это пирамида", — бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Оккупанты планируют использовать ЗАЭС для майнинга криптовалют
Прогноз от BlackRock на 2026 год: развитие институционального биткоина и инфраструктуры ИИ
Семейные разборки: жена украла у мужа 2323 биткоина, подсмотрев seed-фразу кошелька
Бывший директор Mt. Gox предлагает изменить протокол биткоина, чтобы вернуть украденные в 2011 году $5,2 млрд
