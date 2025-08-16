Российские киберпреступники провели атаку на дамбу в Норвегии, взяли ее под контроль и дистанционно открыли шлюзы. Об этом сообщил начальник Службы политической безопасности Норвегии Беате Гангас.

По данным The Guardian, действия неназванной команды пророссийских киберпреступников привели к выпуску воды со скоростью 500 литров в секунду в течение примерно четырех часов, прежде чем соответствующие службы это заметили и остановили. За это время по вине хакеров дамба сбросила около 7,2 тыс. м³ воды. Гангас упомянула атаку на дамбу Бремангер как пример нарастающей активности киберпреступников, поддерживаемых россией.

Норвегия получает большинство своей электроэнергии из гидроэлектростанций. Однако дамба, которая подверглась атаке, в основном использовалась для рыбного хозяйства. К счастью, в результате гигантского потока воды травмирования людей или разрушений не было. В апреле, когда произошла атака, уровень воды в реке с дамбой был «значительно ниже критического для наводнения». Если бы погодные условия были другими, жители соседнего города Свельген могли оказаться под угрозой.

«Цель этого вида операций — влиять и вызывать страх и хаос среди населения», — сказала Гангас в среду. «Наш российский сосед стал более опасным».

Официально атаку уже отнесли к государственно спонсируемым россией действиям. Хакерская группа, стоявшая за атакой на дамбу, состояла из лиц, связанных с несколькими другими кибератаками на Запад. Кроме того, подозреваемые виновники опубликовали трехминутное видео в социальных сетях в день атаки, на котором был водяной знак пророссийской киберпреступной группы.

Неудивительно, что посольство россии в Осло охарактеризовало заявления Гангас как необоснованные («нас там нет»). В сообщении, опубликованном в X, отмечалось:

«Очевидно, что PST безуспешно пытается обосновать мифическую угрозу российского саботажа против норвежской инфраструктуры в этом году, которую сама же придумала в своем февральском отчете».

Несмотря на такие возражения, россия неоднократно угрожала тем, кто поддерживает Украину, даже прибегая к явным ядерным угрозам. К тому же страны Северной Европы столкнулись с чрезмерным давлением со стороны россии, в частности Финляндия и Швеция получали предупреждения о вступлении в НАТО.

Ранее российские хакеры неоднократно осуществляли атаки как на Украину, так и на иностранные организации, в том числе на Microsoft.

Источник: tomshardware