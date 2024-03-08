Российские хакеры украли исходный код у Microsoft — атака до сих пор продолжается

В начале этого года Microsoft обнаружила, что российские государственные хакеры шпионили за учетными записями электронной почты некоторых членов команды высшего руководства. Теперь компания дополнительно сообщает, что атака также привела к похищению некоторого исходного кода. Эту продолжающуюся атаку осуществляет та же группа, что стоит за атакой на SolarWinds.

«В последние недели мы видели доказательства того, что Midnight Blizzard [Nobelium] использует информацию, первоначально похищенную из наших корпоративных систем электронной почты, чтобы получить или попытаться получить неавторизованный доступ», — объясняет Microsoft. «Это включало доступ к некоторым репозиториям исходного кода компании и внутренним системам. На сегодняшний день мы не нашли доказательств того, что клиентские системы, размещенные на сервере Microsoft, были взломаны».

Microsoft не уточняет, к какому именно исходному коду получили доступ российские хакеры. Но компания заявляет, что группа Nobelium (Microsoft называет ее Midnight Blizzard) продолжает атаку и теперь пытается использовать «секреты различных типов, которые она нашла», чтобы попытаться еще больше взломать ПО компании и, потенциально, ее клиентов.

Microsoft усилила меры безопасности и средства мониторинга и обнаружения, чтобы защитить свои системы от этой угрозы и помочь клиентам смягчить потенциальные риски. Вместе с тем компания все еще расследует последние атаки Nobelium на ее системы.

Источник: The Verge

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