Rozetka, АТБ и Нова Пошта совместно запустили курьерскую доставку продуктовых наборов на дом (пока только в Днепропетровской области, но обещают по всей Украине)

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В условиях карантина из-за коронавируса украинские компании Rozetka, АТБ и Нова Пошта запустили безопасную курьерскую доставку продуктовых наборов на дом. На первом этапе проект начал работать в Днепропетровской области, затем его собираются запустить по всей Украине.

О проекте рассказал руководитель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин на своей facebook-странице:

«Несколько дней назад нас позвал на встречу президент. Попросил организовать доставку всего необходимого на дом, чтобы люди придерживались карантина, не выходили из дома и при этом могли закрывать свои ежедневные потребности. Сегодня мы вместе с АТБ и Новой почтой запускаем доставку продуктов питания домой. Начинаем с пилота в Днепропетровской области – за несколько дней мы надеемся протестировать формат, понять насколько то, что мы предлагаем подходит людям, будут ли они пользоваться таким предложением. Это также возможность на относительно небольшом объеме устранить потенциальные сложности, которые могут возникнуть. Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. ROZETKA предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая почта доставляет по себестоимости доставляет заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3-5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране. В рамках пилотного проекта мы предлагаем три разных продуктовых набора: маленький, средний, большой. Они включают в себя яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, воду, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки. Все, что может понадобится. Стоимость набора от 400 до 700 гривен. Я рад, что ROZETKA может быть полезной Украине в это непростое время».

В данный момент на сайте Rozetka по ссылке https://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/promotions/groceryset.html доступно три набора стоимостью примерно 400, 500 и 700 грн, при этом доставка обойдется в 60, 60 и 75 грн соответственно.

В наборе указаны базовые товарные позиции. В критических случаях при их отсутствии на момент упаковки позиции могут быть заменены на альтернативные товары с похожими характеристиками. Пример замены товаров: ячневая крупа вместо пшеничной, мясные консервы вместо рыбных и наоборот.

Источник: Rozetka