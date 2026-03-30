GSC и АТБ готовят коллаборацию? В сети подогрели слухи о карточках S.T.A.L.K.E.R. 2 в ожидании официального анонса

София Шадрина

АТБ готує колаборацію зі S.T.A.L.K.E.R / Зображення: Abiznes

В телеграм-каналах и TikTok появились слухи о коллаборации АТБ и GSC Game World с S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Речь о коллекционных карточках с 15 апреля по 9 июня. Официального подтверждения еще нет.


В сети появились слухи о коллаборации GSC Game World и супермаркетов АТБ — и похоже, Зона скоро выйдет за пределы мониторов прямо на кассовые ленты.

Первыми детали обнародовали телеграм-каналы OLDboi — Про Игры на украинском и Архив Ватиславовича.

OLDboi
OLDboi

Параллельно видео с подтверждением слухов выложил TikTok-блогер @gaming_grandfather — и именно оно изрядно подогрело обсуждение в игровом сообществе.

По неофициальным данным, GSC Game World и АТБ готовят совместную промокампанию на основе S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Формат — коллекционные карточки, которые будут выдавать в супермаркетах сети. Старт события ориентировочно 15 апреля, финал — 9 июня, охват — все АТБ в Украине. Официального подтверждения ни от одной из сторон пока нет.

Для АТБ подобный формат не является чем-то новым — сеть уже проводила масштабные промокампании с коллекционными механиками в партнерстве с известными брендами. Для GSC Game World это стал бы уже второй крупный выход в физический ритейл после серии цифровых коллабораций.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вышла в ноябре 2024 года и сразу стала феноменом — как игровым, так и маркетинговым. К релизу monobank запустил тематический скин с монокотом в стиле Зоны, который за первые сутки установили более 160 000 пользователей. Игра возглавила чарты Steam в десятках стран и остается одним из самых резонансных украинских геймдев-проектов в истории.

Коллекционные карты в АТБ — это уже другой масштаб аудитории: сеть насчитывает тысячи магазинов по всей Украине и ежедневно обслуживает миллионы покупателей. Если слухи подтвердятся, коллаборация станет одним из крупнейших физических мерч-выходов украинского игрового IP в розничной торговле.

Ждем официального анонса

Пока ни GSC Game World, ни АТБ публично не подтвердили деталей. Авторы публикаций отмечают, что даты и формат еще могут измениться — и призывают дождаться официальной информации. До 15 апреля остается меньше двух недель, так что анонс должен появиться в ближайшее время — или не появиться вовсе.

Портрет украинского геймера в 2026 году: RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти и S.T.A.L.K.E.R. 2 в библиотеке

 

Источники: OLDboi — Об Играх на украинском языке, Архив Ватиславовича

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
