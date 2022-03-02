Rozetka: Деякі точки видачі працюють (адреси), там можна забрати замовлення або придбати товар з вітрин
Станом на 2 березня 2022 року в Україні працюють декілька точок видачі товару інтернет-магазину Rozetka, де можна забрати замовлення або придбати товар з вітрин.
Плановий графік роботи точок, які працюють: з 10:00 по 17:00. Фактичний графік роботи залежатиме від військової ситуації в районі та місті.
В точках видачі, які працюють, ви можете забрати вже замовлене або купити товар з вітрин. Будь ласка, приходьте по замовлення лише після отримання повідомлення, що воно прибуло до точки видачі або відділення.
Точки видачі які працюють (точки, які не вказані у списку, тимчасово не працюють і не видають замовлення):
Бахмут:
вул. Миру, 53
Бориспіль,
вул. Київський шлях, 67, ТЦ Парк Таун
Бровари:
вул. Київська, 239, ТЦ Mark Mall
Вишгород:
пр. Шевченка, 2г
Вишневе:
вул. Лесі Українки, 74А
Володимир-Волинський:
вул. Ковельська, 71
Дніпро:
вул. Тітова, 36, ТРК Appolo
вул. Панікахи, 61
пр. Богдана Хмельницького, 123
вул. Нижньодніпровська, 17, ТРК Караван
Дрогобич
вул. Грушевського, 17
Запоріжжя:
вул. Ситова, 4а
Івано-Франківськ:
вул. Січових Стрільців, 68А
вул. Галицька, 94
Київ:
вул. Теодора Драйзера, 8
пр. Петра Григоренка, 22/20
вул. Верхній Вал, 28 (ст.м. Контрактова площа)
пр. Оболонський, 26, ЖК Obolon Residences (ст. м. Мінська)
ш. Харківське, 2А
вул. Сергія Данченка 4
Коломия:
пл. Тараса Шевченка, 14
Кривий Ріг:
вул. Волгоградська, 9 (кільце 95-го кварталу)
Кропивницький:
вул. Велика Перспективна, 47
Луцьк:
пр. Волі, 15
пр. Соборності 14
Львів:
пр. Червоної Калини, 36, ТК Шувар
вул. Гетьмана Мазепи, 1б, ТРЦ Спартак
вул. Кульпарківська, 226а, ТРЦ Victoria Gardens
пр. Шевченка, 24
пр. В’ячеслава Чорновола, 57
вул. Городоцька, 8 (біля ТК. MAGNUS)
вул. Володимира Великого, 18
вул. С. Бандери, 37
вул. Героїв УПА, 76
Мукачево:
вул. Духновича, 22
Нікополь
вул. Шевченка 173Б
Новоград-Волинський:
вул. Пушкіна, 4а
Обухів:
вул. Київська, 166 (біля ринку Піщана)
Одеса:
пров. Семафорний, 4Т
Олександрія:
пр. Соборний, 100А
Павлоград:
вул. Горького, 164
Переяслав
вул. Небесної Сотні, 2Б
Петропавлівська Борщагівка
вул. Львівська, 1А
Рівне:
пр. Миру, 11
Самбір
вул. Лемківська 1А
Стрий
вул. Тараса Шевченка 61
Тернопіль:
вул. Митрополита Шептицького, 20
Ужгород:
пл. Шандора Петефі, 17
вул. Заньковецької Марії, 70
Фастов:
вул. Небесної Сотні, 10/2
Хмельницький:
вул. Кам’янецька 21, ТГРК Либідь Плаза
вул. Зарічанська 57/1
вул. Панаса Мирного, 16
Черкаси:
вул. Смілянська, 45, ТЦ Ринковий
бул. Шевченка, 318
Чернівці:
пр. Незалежності, 119
Шостка:
вул. Свободи, 35
Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін також опублікував наступне звернення: