Rozetka: Деякі точки видачі працюють (адреси), там можна забрати замовлення або придбати товар з вітрин

Станом на 2 березня 2022 року в Україні працюють декілька точок видачі товару інтернет-магазину Rozetka, де можна забрати замовлення або придбати товар з вітрин.

Плановий графік роботи точок, які працюють: з 10:00 по 17:00. Фактичний графік роботи залежатиме від військової ситуації в районі та місті.

В точках видачі, які працюють, ви можете забрати вже замовлене або купити товар з вітрин. Будь ласка, приходьте по замовлення лише після отримання повідомлення, що воно прибуло до точки видачі або відділення.

Точки видачі які працюють (точки, які не вказані у списку, тимчасово не працюють і не видають замовлення):

Бахмут:

вул. Миру, 53

Бориспіль,

вул. Київський шлях, 67, ТЦ Парк Таун

Бровари:

вул. Київська, 239, ТЦ Mark Mall

Вишгород:

пр. Шевченка, 2г

Вишневе:

вул. Лесі Українки, 74А

Володимир-Волинський:

вул. Ковельська, 71

Дніпро:

вул. Тітова, 36, ТРК Appolo

вул. Панікахи, 61

пр. Богдана Хмельницького, 123

вул. Нижньодніпровська, 17, ТРК Караван

Дрогобич

вул. Грушевського, 17

Запоріжжя:

вул. Ситова, 4а

Івано-Франківськ:

вул. Січових Стрільців, 68А

вул. Галицька, 94

Київ:

вул. Теодора Драйзера, 8

пр. Петра Григоренка, 22/20

вул. Верхній Вал, 28 (ст.м. Контрактова площа)

пр. Оболонський, 26, ЖК Obolon Residences (ст. м. Мінська)

ш. Харківське, 2А

вул. Сергія Данченка 4

Коломия:

пл. Тараса Шевченка, 14

Кривий Ріг:

вул. Волгоградська, 9 (кільце 95-го кварталу)

Кропивницький:

вул. Велика Перспективна, 47

Луцьк:

пр. Волі, 15

пр. Соборності 14

Львів:

пр. Червоної Калини, 36, ТК Шувар

вул. Гетьмана Мазепи, 1б, ТРЦ Спартак

вул. Кульпарківська, 226а, ТРЦ Victoria Gardens

пр. Шевченка, 24

пр. В’ячеслава Чорновола, 57

вул. Городоцька, 8 (біля ТК. MAGNUS)

вул. Володимира Великого, 18

вул. С. Бандери, 37

вул. Героїв УПА, 76

Мукачево:

вул. Духновича, 22

Нікополь

вул. Шевченка 173Б

Новоград-Волинський:

вул. Пушкіна, 4а

Обухів:

вул. Київська, 166 (біля ринку Піщана)

Одеса:

пров. Семафорний, 4Т

Олександрія:

пр. Соборний, 100А

Павлоград:

вул. Горького, 164

Переяслав

вул. Небесної Сотні, 2Б

Петропавлівська Борщагівка

вул. Львівська, 1А

Рівне:

пр. Миру, 11

Самбір

вул. Лемківська 1А

Стрий

вул. Тараса Шевченка 61

Тернопіль:

вул. Митрополита Шептицького, 20

Ужгород:

пл. Шандора Петефі, 17

вул. Заньковецької Марії, 70

Фастов:

вул. Небесної Сотні, 10/2

Хмельницький:

вул. Кам’янецька 21, ТГРК Либідь Плаза

вул. Зарічанська 57/1

вул. Панаса Мирного, 16

Черкаси:

вул. Смілянська, 45, ТЦ Ринковий

бул. Шевченка, 318

Чернівці:

пр. Незалежності, 119

Шостка:

вул. Свободи, 35

Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін також опублікував наступне звернення: