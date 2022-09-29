Rozetka начала доставлять товары в Польшу

Украинский ритейлер Rozetka сообщил о запуске доставки приобретённых товаров в Польшу. Для этого нужно, чтобы товар имел отметку «Доставляємо в Польщу!».

Чтобы воспользоваться новой возможностью, при переходе на страницу оформления заказа необходимо заполнить личные данные, указать номер и выбрать способ доставки «Доставка в Польщу». Далее следует заполнить латинскими буквами все необходимые поля в форме доставки – имя получателя заказа, город, улицу, номер дома и номер телефона польского мобильного оператора в формате +48ХХХХХХХХХХ. После оплаты заказа остаётся только ждать его прибытия в ближайшее почтовое отделение от указанного адреса. Адрес отделения и трекинг-номер для отслеживания заказа поступит в SMS или Viber-сообщении на указанный польский номер телефона.

Дополнительно Rozetka отмечает, что сумма одного заказа не должна превышать €150. Если сумма заказа больше, выбор доставки в Польшу станет доступен только после уменьшения суммы заказа. Чтобы оформить заказ с доставкой в ​​Польшу, необходимо быть авторизованным на сайте Rozetka по телефону украинского мобильного оператора. Оплата заказов с доставкой в ​​Польшу доступна только картой онлайн.

В случае необходимости заказанный товар можно вернуть. Детальнее ознакомиться с условиями возвращения можно на сайте Rozetka.