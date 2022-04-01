Rozetka сокращает штат и задерживает зарплаты на фоне сокращения ежемесячного оборота с 4 млрд грн до 23 млн грн

В соцсетях появляются жалобы сотрудников интернет-магазина Rozetka на сокращение зарплат на 20%. Такой шаг можно было бы списать на полномасштабное вторжение россии, но письмо об уменьшении заработной платы пришло за несколько дней до 24 февраля.

В первую очередь это коснулось дизайнеров и маркетологов компании. Ситуацию с сокращением описал Вячеслав Лопатто, веб-дизайнер Rozetka. Тогда же в компании заявили о сокращении штата разработчиков.

Еще одна сотрудница интернет-магазина Мария Романенко-Космолинская добавила в соцсети, что о сокращении зарплат до 80% объявили еще за неделю до войны, объяснив это снижением продаж. А уже 13 марта заявили, что оплатят только отработанные часы, хотя часть сотрудников в Киеве ушла в тероборону, волонтерили или были вынуждены находиться в убежищах.

29 марта владелец Rozetka Владислав Чечеткин написал письмо всем сотрудникам, где объявил об увольнении части штата.

Издание DOU пыталось взять официальные комментарии у руководства Rozetka, но в течение недели от них ответа не последовало.