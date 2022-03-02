Розробники Unity підтримують Україну та вже перерахували понад $600 тис. допомоги

Команда ігрового рушія Unity підтримує українців у цей складний час війни.

Співробітники Unity безпосередньо підтримують чотири міжнародні гуманітарні благодійні організації. Станом на 01 березня розробники вже перерахували $623 000 на допомогу українцям.

Для додаткової підтримки українського народу, Unity Asset Store створив спеціальний бандл, гроші з продажу якого підуть на благодійність.

Більше ніж 500 українських авторів публікують свої плагіни у Unity Asset Store. До кінця 2022 року весь прибуток з продажу плагінів від українських авторів будуть направлені у благодійні фонди на підтримку постраждалим у наслідок військових дій з боку Росії. При цьому автори отримають свою частку заробітку.