Мичиганский университет сообщил, что документ, авторство которого приписывалось итальянскому астроному и физиком Галилео Галилеем в 17 веке, на самом деле является подделкой 20 века.

Расследование происхождения рукописи начали после сообщения Ника Уайлдинга, ученого, работающего над биографией Галилея. Уайлдинг заявил, что по его мнению фальшивый документ был работой Тобиа Никотры, который в начале прошлого векатакже подделал автографы Христофора Колумба, Уоррена Г. Хардинга, Лоренцо Медичи и других исторических деятелей, получив за это два года тюремного заключения.

До этого года университет полагал, что владеет подлинной записью Галилея об открытии им в 1610 году четырех спутников Юпитера, которые он наблюдал в недавно созданный телескоп. Документ считался одной из жемчужин библиотеки Мичиганского университета.

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Подделку выдал водяной знак с надписью «BMO», отсылающий к итальянскому городу Бергамо. Первые документы с таким водяным знаком появились после 1770 года – более чем через столетие после того, как рукопись могла быть создана.

Происхождение документа также представляло проблему. Университет заявлял, что получил рукопись Галилея в 1938 году, после смерти коллекционера книг из Детройта Трейси МакГрегора. Он купил документ на аукционе, где тот был продан вместе с двумя другими документами Галилея. Однако было обнаружено, что эти бумаги также являются подделками Никотры. Также, у университета нет никаких записей о том, где предполагаемая рукопись Галилея находилась до 1930 года.

Документ все еще представляет ценность для изучения истории и техники подделок.

Спустя четыреста лет после Галилея некоторые все еще считают, что Земля плоская:

Источник: ARTnews